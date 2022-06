Černáka s Tampou čaká dôležitý zápas. Sme v dobrej pozícii, vraví tréner Rangers

Obhajcovia Stanleyho pohára z ostatných dvoch sezón sa aj so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave pokúsia postúpiť tretíkrát za sebou do finále play-off. Zatiaľ posledný tím NHL s troma titulmi bez prerušenia je New York Islanders (1980 - 1983).

Súper nerobil žiadne chyby. Nemali sme veľa gólových šancí, lebo nám to nedovolili. An oni nemali veľa šancí, ale využili svoje skúsenosti víťazného tímu. Hrajú dobre a ta ako sa v play-off má hrať, presne to musíme robiť aj my.

Je to intenzívny hokej a my naň musíme byť pripravení. Zdá sa, že doma nám to neprekáža, no v ostatných dvoch zápasoch sme mali problémy. Musíme sa zlepšiť a to aj urobíme. Bude to boj," myslí si Gallant.



Tréner Copper tímu verí

Hráči Tampy majú z ostatných rokov dostatok skúseností s náročnými zápasmi play-off aj s nepriaznivým stavom série. Ako nižšie nasadený tím oproti Rangers v tomto play-off vedia, že musia zvíťaziť aspoň raz aj na súperovom ľade.