ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

HC Prešov - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 50. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 50. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Prešov a HK DUKLA Michalovce.

Prešovčania ťahajú sériu desiatich prehier v rade, pričom si aj v poslednom kole pripísali vysokú prehru 0:6 s Liptovským Mikulášom. Michalovce síce po víťazstve s Popradom podľahli tesne Spišskej Novej Vsi, v poslednom kole ale zvíťazili nad Zvolenom 4:3.
importantDnešný duel je posunutý na 18:00 z dôvodu možnej účasti slovenských hokejistov vo finále olympijského turnaja v Miláne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

