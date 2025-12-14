ONLINE: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo - dohrávka)

Hokejisti HC Prešov a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 28. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.12.2025 o 16:00
28. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Na tretiu adventnú nedeľu pokračuje 28. kolo Tipsport ligy. Posledný HC Prešov sa stretne s HK 32 Liptovský Mikuláš, s ktorým hrá v tejto sezóne vyrovnanú partiu. Prvé stretnutie sa skončilo lepšie pre Liptákov, ktorí zvíťazili na ľade Prešova 4:3. Prešovčania sa tešili z výhry v druhom vzájomnom zápase, keď si pripísali dva body po víťazstve 6:5 po predĺžení.
HC Prešov: V minulom kole viedli Prešovčania nad Popradom 2:0, ale toto dvojgólové vedenie im nestačilo a nakoniec prehrali po predĺžení 2:3. V tabuľke strácajú na predposlednú Spišskú Novú Ves osem bodov. Najproduktívnejším hráčom je Američan William Rapuzzi s 18 kanadskými bodmi (11G, 7A).
HK 32 Liptovský Mikuláš: Liptáci si naposledy poradili so Spišiakmi taktiež po predĺžení 3:2. Nachádzajú sa na sľubnom piatom mieste a na štvrtú Žilinu strácajú sedem bodov. Kanaďan Xavier Cormier má na svojom konte 25 bodov (12G, 13A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.