ONLINE: HC Prešov - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 9. kolo)

Sportnet|17. apr 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE z 9. kola baráže Tipsport ligy: HC Prešov - HC 19 Humenné.

Hokejisti HC Prešov a HC 19 Humenné dnes hrajú 9. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
17.04.2026 o 18:00
9. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Humenné
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, v ktorom sa stretnú HC Prešov a HC 19 Humenné.

HC Prešov

Prešov sa momentálne nachádza na 2. mieste so ziskom 18 bodov, pričom má rovnaký počet bodov ako vedúca Dukla Trenčín. Domáci tím tak stále bojuje o prvenstvo v baráži a každý zápas je preň mimoriadne dôležitý.

Forma Prešova je veľmi dobrá, aj keď v poslednom zápase podľahol práve Trenčínu 1:4. Predtým však vyhral štyri zápasy v rade – zdolal Skalicu 4:2 aj 4:3, Humenné 3:1 a Trenčín 3:1. Tím tak ukazuje silu najmä v ofenzíve.

HC 19 Humenné

Humenné sa nachádza na 3. mieste so ziskom 7 bodov a jeho situácia je podstatne zložitejšia. V poslednom zápase síce zdolalo Skalicu 2:1, no predtým prehralo štyri duely po sebe – s Trenčínom 1:4 a 4:7, so Skalicou 4:5 a s Prešovom 1:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín

8

5

1

1

1

30:20

18

2.

 HC Prešov

8

5

1

1

1

27:20

18

3.

HC 19 Humenné 

8

2

0

1

5

20:29

7

4.

HK Skalica

8

1

1

0

6

25:33

5

Tipsport liga

dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 9. kolo)