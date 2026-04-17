ONLINE: HC Prešov - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 9. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HC 19 Humenné dnes hrajú 9. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
17.04.2026 o 18:00
9. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Humenné
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, v ktorom sa stretnú HC Prešov a HC 19 Humenné.
HC Prešov
Prešov sa momentálne nachádza na 2. mieste so ziskom 18 bodov, pričom má rovnaký počet bodov ako vedúca Dukla Trenčín. Domáci tím tak stále bojuje o prvenstvo v baráži a každý zápas je preň mimoriadne dôležitý.
Forma Prešova je veľmi dobrá, aj keď v poslednom zápase podľahol práve Trenčínu 1:4. Predtým však vyhral štyri zápasy v rade – zdolal Skalicu 4:2 aj 4:3, Humenné 3:1 a Trenčín 3:1. Tím tak ukazuje silu najmä v ofenzíve.
HC 19 Humenné
Humenné sa nachádza na 3. mieste so ziskom 7 bodov a jeho situácia je podstatne zložitejšia. V poslednom zápase síce zdolalo Skalicu 2:1, no predtým prehralo štyri duely po sebe – s Trenčínom 1:4 a 4:7, so Skalicou 4:5 a s Prešovom 1:3.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
8
5
1
1
1
30:20
18
2.
HC Prešov
8
5
1
1
1
27:20
18
3.
HC 19 Humenné
8
2
0
1
5
20:29
7
4.
HK Skalica
8
1
1
0
6
25:33
5