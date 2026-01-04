Víťazná séria Žiaru sa zastavila na čísle osem. Líder nestačil na Považskú Bystricu

Momentka zo zápasu Považskej Bystrice.
Momentka zo zápasu Považskej Bystrice. (Autor: Facebook/HK Považská Bystrica)
TASR|4. jan 2026 o 20:31
Rozhodujúci gól zaznamenal v 47. minúte Tomáš Vajko.

Tipos SHL - 31. kolo

Považská Bystrica - Žiar nad Hronom 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 6. Matoňák (Nikmon), 34. Rehák (Urbánek, Ferenyi), 47. Vajko (Galimov, Urbánek) - 21. Lopušan (Zubák, Magdolen), 41. Mikula (Ďaloga, Dosek)

Rozhodcovia: Moller, Čahoj - Hajnik, Jonák, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 425 divákov

Hokejisti Žiaru nad Hronom ukončili v 31. kole Tipos SHL osemzápasovú víťaznú sériu. V nedeľnom dueli na ľade Považskej Bystrice prehral priebežný líder súťaže 2:3.

Rozhodujúci gól zaznamenal v 47. minúte Tomáš Vajko. Žiar zostal na čele o bod pred Skalicou, no Záhoráci majú k dobru dva zápasy. Považania si naopak pripísali štvrtú výhru za sebou.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

