Považania zvládli dôležitý duel. Na súpera sa dotiahli bodovo v tabuľke

Tipos SHL - 17. kolo
HK ‘95 Považská Bystrica - TSS GROUP Dubnica 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly: 20. Ferenyi (L. Urbánek, J. Zlocha), 36. Galimov, 38. Ferenyi, 48. J. Zlocha, 55. P. Ligas (Galimov, A. Zlocha) – 35. Chatrnúch (Maruna), 39. O. Ďuriš (J. Švec, Tybor)
Rozhodcovia: Bogdaň, Valach – Janiga, Rehák, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 345 divákov.
HK ‘95 Považská Bystrica: Kaľavský – Nahálka, Nikmon, A. Zlocha, S. Rehák, Putala, J. Ďurkech, Hrenák – L. Urbánek, J. Zlocha, Štefánik – Galimov, Rufati, P. Ligas – Tománek, Ferenyi, Zemko – Rojko, Kubala, Belic
TSS GROUP Dubnica: Kukučka – Pangelov, Hovorka, Chatrnúch, Jaroška, Nahalka, Beráts, Szabo, M. Janík – Legalin, J. Švec, Tybor – Tužek, Beňačka, Lachkovič – Sabadka, Maruna, Feranec – Balko, O. Ďuriš, Suchý
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili v utorkovom stretnutí 17. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad Dubnicou 5:2.
Domáci sa posunuli v tabuľke na siedme miesto, o bod za svojho súpera.
Hlasy po zápase
Peter Kopecký, hlavný tréner HK'95 Považská Bystrica: „Dnes to bol veľmi náročný zápas po fyzickej aj po psychickej stránke. Začali sme výborne, využili sme presilovku 5 na 3 a dostali sa do vedenia. Súper síce dokázal vyrovnať, no opäť sme odskočili, tentoraz po krásnom góle v oslabení. V tretej tretine sme hrali veľmi zodpovedne a tímovo. Dubnica síce pridala na aktivite a viac útočila, ale my sme hrali s rozumom a udržali si náskok. Skvelý výkon podal brankár Kaľavský, ktorý nás počas celého zápasu výrazne podržal. Chcem pochváliť bojovnosť celého mužstva a poďakovať fanúšikom za fantastickú podporu.“
František Kučera, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Dnešný zápas rozhodli individuálne chyby, ktorých sme sa, žiaľ, dopustili viac než domáci. Nedokázali sme premeniť niekoľko stopercentných šancí, zatiaľ čo súper svoje príležitosti využil a aj preto zaslúžene zvíťazil.“