Spišiakov nezlomila ani veľká maródka, Poprad sa však dočkal prvého víťazstva v derby

POPRAD. Až piate derby medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou prinieslo víťazstvo Popradu. V tradične fantastickej atmosfére, o ktorú sa pričinili oba fanúšikovské tábory, sa pod Tatrami hral dobrý hokej, ktorému nechýbala poriadna dávka emócií, ale aj náznak drámy či férová bitka na záver.

Od úvodu zápasu mali navrch domáci hokejisti. Ich tlak vyústil v prvej tretine do presilovkového gólu Terryho Broadhursta, ktorý tečoval strelu Oldricha Kotvana a v úvode druhej tretiny do dvoch presných zásahov Teemu Pulkkinena.

Spišiaci, ktorí kvôli chorobám a zraneniam pricestovali do Popradu len s troma kompletnými päťkami, sa však nevzdali. Päť minút pred koncom druhej tretiny ich do zápasu vrátil Róbert Džugan a keď v druhej minúte tretej tretiny ten istý hráč znížil na rozdiel jediného gólu, určite si aj popradskí hráči spomenuli na predchádzajúce vzájomné zápasy. Veď v troch zo štyroch im Spišiaci zápas otočili.

Emócie ukázal aj tréner Vývoj nenechal chladným ani inak vždy pokojným dojmom pôsobiaceho domáceho trénera Todda Bjorkstranda a po ďalšom prečíslení hostí si vypýtal oddychový čas, aby svojich zverencov zobudil. „Bolo to potrebné. Spišská sa nám dostávala pod kožu, nechceli sme hrať pasívne, aby sa takto jednoducho dostávali do našej tretiny. Bol to správny impulz a vrátil chlapcov späť k tomu, čo hrali celý zápas,“ komentoval po zápase pre Poprad neobvyklú situáciu asistent Ján Šimko. Po zásahu popradskej lavičky sa obraz hry vrátil do predchádzajúcich koľají. Spišiaci sa snažili vyrovnať, ale Popradčania im to umnou hrou nedovolili a ak aj si hostia vypracovali nejaké šance, tak ich pochytal brankár Belányi.

Vybičované emócie vybuchli minútu pred koncom, keď si to v bitke generácii v zámorskom štýle rozdali domáci Oliver Turan a o desať rokov starší Michael Vandas. Aj v tomto boji mal navrch domáci hráč. Hneď potom sa hostia odhodlali k power play, hoci sa vhadzovalo na modrej čiare ich útočnej tretiny. Buly im nevyšlo podľa predstáv a domáci Andrew Calof do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu na konečných 4:2. VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Spišská Nová Ves v Tipos extralige

Podstatný bol prvý gól Popradčanom sa tak na prelome rokov podarilo prerušiť dve negatívne série s rivalmi z východu. Najprv dokázali na štvrtý pokus zdolať lídra z Košíc, napokon na piaty pokus aj druhý tím tabuľky, Spišskú Novú Ves.

„Už bolo načase. Mali sme im čo vracať. Tešili sme sa na tento zápas, veľmi poctivo sme sa pripravili, boli sme v správny čas na správnych miestach, dali sme góly, pomohol nám brankár Belányi. Super výkon na začiatok nového roka, bodaj by sme takto pokračovali stále,“ tešil sa po zápase popradský útočník Tomáš Török, podľa ktorého bolo dôležité, že Popradčania strelili prvý gól: „Vždy keď to tak je, tak dokážeme hrať lepšie a tie veci, ktoré nás zdobia, robíme dobre. Víťazstvo bolo dnes enormne dôležité, tri body nám určite pomôžu. Dnes to už miestami malo parametre play-off. My potrebujeme hrať v emócii a keď príde veľa ľudí, dokážeme byť oduševnenejší. Bolo to naozaj skvelé. Keby takto chodili naši fanúšikovia na každý zápas, tak by to bolo dobrá vzpruha.“

Klobúk dole pre pätnástimi statočnými Napriek prehre Spišiakom ich fanúšikovia na popradskom štadióne po záverečnom dlho tlieskali a skandovali. V poriadne oklieštenej zostave napokon neboli ďaleko od obratu. „Každý tím si tým prejde, teraz to chytilo nás, čo určite mrzí, lebo to bol dôležitý zápas ako každý jeden v tejto lige. Ale my musíme hrať najlepšie ako vieme za akýchkoľvek okolností,“ poznamenal k veľkej maródke Róbert Džugan, ktorý sa po viac ako trinástich mesiacoch tešil z dvoch gólov v zápase a navyše po dlhej dobe skóroval inak ako do prázdnej bránky pri súperovej power play: „Dlho som čakal na to, aby som dal gól, keď je brankár v bránke. Šance som mal aj predtým, ale nevedelo to padnúť. Na druhej strane, teraz som dal dva, ale prehrali sme, čo nie je až také pozitívne.“

Podľa trénera Vladimíra Záborského o zápase rozhodli dva rýchle góly v druhej tretine, ktoré jeho zverenci inkasovali po chybách v rozohrávke vo vlastnom obrannom pásme. „Klobúk dole pred chalanmi za to, že v takomto zložení sme sa dokázali vrátiť do zápasu a nezložili po polovici zápasu zbrane, ale chceli niečo so zápasom urobiť,“ pochválil napriek prehre svojich zverencov. Prelom rokov nezastihol Spišiakov v najlepšom rozpoložení. V predposledný deň minulého roka ich osemzápasovú sériu víťazstiev ukončila domáca prehra so Žilinou. A ani vstup do nového roka nebol v Poprade víťazný. A tak nielenže nevyužili zaváhanie lídra z Košíc na zníženie jeho náskoku, ale navyše im z tretieho miesta poriadne dýcha na krk bratislavský Slovan, ktorý stráca už len jediný bod.