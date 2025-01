ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (34. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 34. kola Tipos extraligy medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou.



HK Poprad



Popradu sa ešte nepodarilo vyhrabať z druhej polovice tabuľky. Na siedme Michalovce majú stratu piatich bodov. Do Nového roka budú chcieť vstúpiť víťazne, pretože starý rok uzavreli prehrou 1:4 v Mikuláši. Kamzíci to v tejto sezóne nevedia na odvekého rivala, ktorému podľahli vo všetkých štyroch doterajších meraniach síl.



HK Spišská Nová Ves



Decembrové čaro Spišiakov odkliali hokejisti Žiliny, a to dokonca na východe. Nováčik v štyroch súbojoch ťahal za kratší koniec, ale na piaty pokus si už dal pozor a bol to on, kto bral body pri rozlúčke s rokom 2024. Spišská tak stratila prvé body pod trénerom Vladimírom Záborským. Na lídra z Košíc stráca štyri body.