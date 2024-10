Spišskí majstri obratov uchmatli derby za pol minúty. Zaslúžili by sme si body, smútil kapitán

„Derby zápasy sú viac vybičované. Ja osobne to mám rád. Bolo to vidieť aj na ľade a myslím si, že aj divákom sa to páčilo.“

Mrzelo ho najmä to, že aj keď si dali pozor na fauly a do oslabenia šli len raz, nedokázali zápas definitívne zlomiť na svoju stranu.

„Zápas mal vynikajúci náboj a vysoké tempo. Väčšinu zápasu sme viedli a je pre nás veľká škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca.

Väčšinou mužstvo po jednom góle chytí momentum, nám sa to podarilo a hneď sme dali druhý gól. Som rád, že sme to ubránili. Lebo Poprad tam mal nejaké šance, opäť nás výborne podržal brankár,“ komentoval ďalší obrat Žiak.

Spišská sa dlho nemala čoho chytiť. Je to mužstvo, ktoré vie využiť moment, aj preto sa im od začiatku sezóny tak darí. Ukázali to v tretej tretine. Počkali si naňho, padlo im to tam. Na nás si ten moment dnes nepočkal.

Priznal, že si uvedomovali fakt, že v Poprade naposledy vyhrali ešte v novembri 2022. „Niektorí chalani zažili túto atmosféru prvýkrát, ale my čo sme tu dlhšie, si to o to viac vážime, že sa to konečne podarilo.

Väčšina zápasov s Popradom je ako v play off, vždy je to tesné. Bolo to vyrovnané a ťažké, ale sme radi za takéto zápasy, lebo sú atraktívne pre divákov.

Poprad má výborných fanúšikov, ale tí naši sú niečo extra a sme za nich veľmi radi. Verím, že im budeme naďalej našimi výkonmi robiť radosť,“ dodal Žiak, ktorý verí, že mu niekto zo spoluhráčov odložil gólový puk:

„Viackrát som veril, že sa mi podarí v tomto derby skórovať a konečne to vyšlo. Navyše vo víťaznom zápase a s víťazným gólom.“