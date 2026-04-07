Žiaden fyzický súboj. Ak by neboli nájazdy, zlomili by sme ich, povedal hráč Popradu

Semifinálová séria Nitry s Popradom v play-off Tipsport ligy je veľmi vyrovnaná. Každý zápas skončil len jednogólovým rozdielom.
Platilo to aj v dueli číslo 3, v ktorom svietilo aj po 80 minútach skóre 2:2.
Nitra o svojej výhre 3:2 na popradskom ľade rozhodla až v samostatných nájazdoch a v sérii sa chopila vedenia 2:1.
Duel sa hral na oboch stranách a šance mali obe mužstvá. Pomer striel bol 41:40 pre Poprad.
Klobúk dole pred rozhodcami
Na rozdiel od prvých dvoch zápasov, tento nepriniesol také množstvo tvrdých súbojov, hrubosti a zákrokov na hrane pravidiel.
„Chvalabohu,“ hodnotil zmenu v štýle hry útočník Nitry Michal Krištof.
„Na konci druhého zápasu v Nitre to bolo veľmi divoké. Na jednej strane je to dobré, ubránili sme výsledok. Na druhej strane nás to stojí veľa síl a s takým súperom, ako je Poprad, sa toho treba vyvarovať.“
Zmenu v hernom štýle vnímal aj strelec prvého gólu Popradu Aurel Nauš:
„Dnes to bolo viac korčuliarske. Má na to vplyv aj únava, pretože dohratie súbojov zaberá veľa energie. Radšej si vyhodnotíme, či to vykorčuľujeme a ušetríme sily na bránenie alebo napádanie, ako keby sme sa mali zrážať.“
Počas celého zápasu rozhodcovia udelili len šesť trestných minút. Dvakrát vylučovali na strane Nitry, raz išiel na trestnú lavicu domáci hráč.
„Rozhodcovia predviedli skvelú prácu. Klobúk dole. Nevylučovali zbytočne a nechávali prechádzať tvrdšie nárazy. Bol som s tým spokojný,“ hodnotil po zápase obranca domácich Martin Bodák.
Keď Poprad vyrovnal, Nitra opäť udrela
Vo vyrovnanom zápase boli obe mužstvá aktívne a vytvorili si veľký počet šancí. Poprad mal v úvode viac z hry, ale prvý gól strelila Nitra.
Artur Turanský sa presadil strelou po rýchlom prechode do pásma a “Corgoňov” to nakoplo.
Zvýšiť mohol Paulovič, ktorý mal v druhej tretine výbornú šancu po individuálnom prieniku, ale puk poslal nad bránu.
VIDEO: Zostrih tretieho zápasu série Poprad - Nitra
Poprad sa však dočkal vyrovnania. V polovici zápasu sa presadil Aurel Nauš, ktorý stál na dobrom mieste, dostal sa k dorážke a zakončoval do prázdnej brány.
Nitra však kontrovala veľmi rýchlo, už po minúte a pol jej prinavrátil vedenie Michal Krištof. Zakončil po dobrom prieniku celého mužstva do útoku. Domáci prepadli a nechali súperovi priestor.
„Bol to vyrovnaný zápas. Šance sme mali my aj Poprad,“ hovoril strelec druhého gólu Nitry.
„Dobré sme začali, dali sme hneď gól. Oni potom vyrovnali, ale nám sa zase podarilo skórovať. Chceli sme to v tretej tretine udržať, ale ušli nám. Ráta sa však víťazstvo a za to sme radi.“
Bodák: Viac myslím na tímový úspech a preto dávam góly
Z domácich „kamzíkov“ bolo cítiť veľkú vôľu vyrovnať. Cracknell však netrafil vo veľkej šanci bránu, ale len bočnú sieť a ani Šotek neskóroval z dobrej príležitosti.
Zápas bol z diváckeho pohľadu atraktívny. Mužstvá boli aktívne a mohli za to aj viaceré chyby, prepadnutia a straty puku. Tímy mali veľké šance, ale mnohé z nich zahodili.
V tretej tretine sa domáce mužstvo dočkalo vytúženého vyrovnania. Prečíslenie využil v 44. minúte Bodák, ktorý dobre vystrelil a rozveselil vypredaný štadión v Poprade, na ktorý prišlo 4233 divákov.
„Viac myslím na tímový úspech ako na tímové štatistiky a preto sa mi možno darí,“ hovoril obranca Bodák o svojom treťom góle v play-off.
Nitra mala obrovskú šancu rozhodnúť v úplnom závere riadnej hracej doby po chybe Popradčanov. Passolt si potiahol puk, dostal brankára do nekomfortnej pozície, ale minul bránu.
Komplikácia v bránkovisku a dvojnásobný hrdina
Zápas tak išiel za stavu 2:2 do predĺženia. To rozhodlo v prvom dueli série. Cracknell na svoj gól v Nitre potreboval len 42 sekúnd. V treťom stretnutí sa hralo oveľa dlhšie a v predĺžení gól nepadol.
Na konci už bolo vidno, že hráčom dochádzajú sily. Viackrát dali slabú prihrávku a nevládali korčuľovať.
Popradu sa navyše zranil brankár Filip Belányi, ktorý dostal nepríjemný puk od Marka Stachu. V 78. minúte zápasu ho striedal Tyler Parks, ktorý tak musel čeliť náročnej situácii. Vstúpil do rozbehnutého stretnutia. Z hry však neinkasoval.
Duel tak dospel až do nájazdov, v ktorých rozhodla šiesta séria.
„Dobrý zápas, ale ťahali sme za kratší koniec z pohľadu gólov,“ povedal domáci Aurel Nauš. „Doháňali sme výsledok a na konci už bola viditeľná únava. Nájazdy sú už len vabank. Komu to padne a komu nie.“
Hrdinom sa stal Josh Passolt z Nitry. Ten bol jediným úspešným exekútorom hostí a padlo mu to rovno dvakrát. Najprv zdvihol vlajku svojho mužstva v štvrtej sérii a potom aj v šiestej. V oboch nájazdoch využil tú istú kľučku a zakončil z pravej strany.
Domáci kapitán Adam Cracknell síce využil svoju prvú príležitosť hneď na začiatku, ale z tej druhej sa už nepresadil. Nitra si tak vybojovala veľmi cenný druhý bod v sérii.
„Znova to bol ťažký zápas, ako aj tie prvé dva. Videli ste to aj na skóre. Sme šťastní, že sme to urvali,“ hovoril strelec prvého gólu v zápase Artur Turanský.
Ak by sa pokračovalo v hre, zlomili by sme ich, myslí si hráč Popradu
„Každý zápas je dôležitý a my sme radi, že sme vyhrali hneď ten prvý v Poprade,“ tešil sa skúsený Michal Krištof.
„Je to povzbudenie aj pre chalanov. Treba veriť taktike, ktorú máme. Či už to bude po 60 minútach, po predĺžení alebo po nájazdoch, je nám to jedno. Hlavné sú pre nás víťazstvá.“
Poprad v sérii viedol 1:0, ale teraz prehráva 1:2. Môžu ho mrzieť viaceré prepadnutia v obrane a nevyužité príležitosti.
„Bol to dosť vyrovnaný zápas. Oba tímy mali svoje šance, ale myslím si, že sme mali viac energie,“ hovoril obranca Bodák.
„Škoda, že sa to hrá na nájazdy. Myslím si, že ak by sa pokračovalo v hre, zlomili by sme ich.“
Hokej nemusí byť krásny
Séria bude pokračovať zápasom číslo 4 už v stredu opäť na popradskom ľade. Domáci „kamzíci“ sa pokúsia vyrovnať na 2:2.
„Sme trénovaní na to, aby sme to zvládali. Je to hlavne o mentálnej stránke a o tom, aby sme sa nastavili na ďalší zápas,“ povedal Bodák.
Dnešný duel mužstvám odobral množstvo síl a do úvodného buly ďalšieho stretnutia budú musieť zregenerovať. Hrá sa už o 17:30.
Recept na úspech v ďalšom zápase hľadal Michal Krištof:
„Treba hrať hlavne s rozumom. Hokej nemusí byť krásny na to, aby sme vyhrávali. Treba hrať účelne a tak, ako si povieme. Na konci sa rátajú len víťazstvá.“
Víťaz tohto semifinálového boja si zahrá o trofej Dušana Pašeka vo finále s lepším zo série Slovan – Košice, kde je stav vyrovnaný 1:1.