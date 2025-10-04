Popradu nestačilo na výhru ani viac ako štyridsať striel, Nitra sa zahrávala s ohňom

POPRAD. Ani kanonáda s viac ako štyridsiatimi strelami na nitriansku bránku nepomohla hokejistom Popradu zastaviť negatívnu sériu prehier, ktorá sa po ďalšej prehre o jeden gól aktuálne vyšplhala na číslo šesť.
Rovnakú sériu, ale víťazstiev, dosiahli naopak Nitrania, hoci sa po zdanlivo pohodlnej ceste k trom bodom v závere poriadne triasli o výsledok.
Predĺžené série posunuli oboch na opačné póly tabuľky, Poprad na poslednú priečku, Nitru do čela.
V prvej tretine sa v Poprade hralo hore dolu, hoci zdanlivo viac šancí si vypracovali domáci hokejisti. Góly však dávali hostia z Nitry. Najprv sa v polovici 5. minúty po výbornej prihrávke Jakuba Lacku presadil Sebastián Čederle, ktorý sa ocitol sám pred brankárom Filipom Belányim.
Na konci 11. minúty vyšla hosťom ďalšia akcia, na konci ktorej bol gól Adama Nemca. Ten si dobre nakorčuľoval pred Belányiho a prudký puk z hokejky Michala Krištofa sa od jeho korčule odrazil tam, kde mal a keďže ani videorozhodca nepotvrdil úmysel, viedla Nitra po prvej tretine o dva góly.
Ferguson a poriadna dávka šťastia
Keď po necelých siedmich minútach druhého dejstva zvýšil Jakub Lacka na trojgólový rozdiel, nevyzeralo to s domácimi dobre.
Navyše gól dostal domácich do útlmu, nedokázali využiť ani minútovú presilovku piatich proti trom a dlho sa zdalo, že hostia si pohodlne dokorčuľujú za víťazstvom.
V polovici tretej tretiny sa však svojim prvým gólom Aurel Nauš konečne odklial bránku Dylana Fergusona, o necelých päť znížil pohotovou dorážkou z uhla znížil na rozdiel jediného Martin Bodák.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Nitra
Nitrania sa začali triasť o výsledok, ale pri záverečnej powerplay Popradu ich držal nad vodou nielen Ferguson, ale aj horná žŕdka bránky, na ktorej skončil pokus Petra Bjalončíka a výsledok 2:3 sa stal konečným.
„Ukázali sme, že chceme s našou situáciou niečo spraviť. Možno sme v niektorých situáciách mohli mať väčší pokoj na hokejkách a možno by zápas dopadol inak. Prestrieľali sme ich, boli sme lepší, ale trápime sa v koncovke. A to vyhráva zápasy,“ smutne konštatoval po zápase Nauš.
Každý máme na sebe deku
Napriek šiestej prehre v rade, Nauš verí, že výkon proti Nitre môže byť tým, ktorý Poprad naštartuje k víťazstvám.
„Nikto nečakal taký úvod, ale neznamená to, že by sme išli do zápasov poloviční. Dnes sme ukázali charakter. Som rád, že sa je od čoho odpichnúť a verím, že do tých ďalších zápasov nám aj dnešný výkon proti aktuálne najlepšiemu tímu v lige, dodá väčšie sebavedomie, povedal, hoci priznal, že aj proti Nitre bolo v hre dosť chýb.
„Hokej je o chybách. A keď tlačíte a snažíte sa hrať agresívny hokej, tak stále sa nejaká stane. Dnes nám výborne pochytal Filip Belányi, čiže klobúk dole pred ním, ale samozrejme aj pred ich brankárom. Ale hokej je o chybách, oni naše dokázali zúžitkovaťa my sme sa vytrápili,“ dodal Nauš, ktorý mal po prvom góle sezóny obrovskú radosť.
„Boli to neskutočné emócie, chvíľu som nevedel čo so sebou. Každý máme nejakú povestnú deku na sebe, ja som sa tiež trápil a až teraz to tam konečne padlo. Bolo by to ešte krajšie, keby ten gól prispel ak víťazstvu.
Ale verím, že aj v ďalších zápasoch pomôžem nejakými gólmi a prihrávkami a že už budeme vyhrávať. To je alfa a omega,“ zdôraznil popradský útočník.
Hrali na správnej emócii
„Bojujeme v tomto prvom mesiaci s veľkou nepriazňou osudu. Dnes sme hrali celý zápas na správnej emócii. Chlapci bojovali, chceli poraziť Nitru, konečne vyhrať pre nás, pre fanúšikov, ktorí nás na štadióne podporovali celý zápas a aj po zápase. A aj pre tých, ktorí neboli na štadióne,“ začal hodnotenie zápasu domáci tréner Ján Šimko.
Podľa neho potrebovali jeho zverenci streliť prvý gól skôr. „Ale mužstvo aj za nepriaznivého stavu verilo v obrat a v nejaký moment, ktorý prišiel ktorý prišiel v tretej tretine. Mohli sme zápas nakoniec dostať do predlženia a tam sa ďalej popasovať o víťazstvo.
Bohužiaľ sa tak nestalo, ale za mňa vďaka chlapcom za bojovnosť, za správnu emóciu v tomto zápase. Ale ani to na víťazstvo s tak kvalitným súperom, ako je Nitra, nestačilo,“ dodal Šimko.
Zlý vstup do sezóny má už v Poprade svoje prvé obete. V tomto týždni ukončil klub spoluprácu s brankárom Adamom Vayom a útočníkom Tylerom Wongom. Miesto v útoku už zaplnil Jeremy Bracco, ktorý sa do Popradu vracia s cieľom nadviazať na dobré výkony zo záveru minulej sezóny. Tréner Šimko potvrdil, že riešia aj brankársku otázku.
Zradné trojgólové vedenie
Päťdesiat minút sa na popradskom zimáku zdalo, že Nitrania si bez väčších problémov dokráčajú za víťazstvom. Napokon bola zo zápasu dráma a aj útočník Jakub Lacka a asistent trénera Ivan Švarný po zápase priznali, že mali v závere poriadny kus šťastia.
„Na konci sme dovolili súperovi dostať sa naspäť do zápasu, čo by sa nám nemalo stávať. A triasli o výsledok. To vedenie o tri góly je veľmi zradné. Zdanlivo vyzerá byť rozhodnuté, ale dostanete jeden gól a hoci ešte nie je kontaktný, súpera nakopne a vy podvedome začnete brániť výsledok.
Ale bojovali sme do konca zachránilo nás brvno. Ale musíme si dávať na tie závery pozor a hrať celých šesťdesiat minút,“ priznal Švarný.
Súhlasil s ním aj Jakub Lacka, autor napokon víťazného tretieho gólu Nitry.
„Neviem prečo to tak, ale vždy sa súperom darí nás doháňať. Hlavne ma teší, že napokon je záver pre nás šťastnejší. Je na nás, ako pristúpime k tomu záveru a nebudeme si komplikovať život a zdvíhať tlak našim fanúšikom.
Musíme byť rozumnejší v niektorých situáciách, odohrať ten puk lepšie a zbaviť sa tak zbytočných ťažkostí,“ dodal Lacka, ktorý si v Poprade otvoril strelecký účet sezóny ako posledný z hráčov tretieho nitrianskeho útoku, v ktorom hrá s Dávidom Okoličámim a Sebastiánom Čederlem.