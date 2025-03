VIDEO: Podobný zákrok zranil Radivojeviča. Komisia rozhodcov vysvetľuje potrestanie kapitána Popradu

Útočník Popradu dostal po faule kolenom na Huga Kováča z Nitry trest do konca stretnutia a Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) v pondelok uložil kapitánovi "kamzíkov" dvojzápasový dištanc.

"Komisia rozhodcov SZĽH považuje rozhodnutie arbitrov v zápase za správne. Cracknell podľa jej názoru zasiahol súpera kolenom priamo do spodnej časti tela bez akéhokoľvek kontaktu ramenami a podotýka, že podobné nebezpečné zákroky sú v súčasnom medzinárodnom hokeji prísne trestané.

Aj keby mal Cracknell stret ramenom so súperom, ten by bol nevýznamný, pretože ťažiskový stret prišiel kolenom do spodnej časti tela," uvádza sa v stanovisku na hockeyslovakia.sk.

Dlhé čakanie spôsobil výpadok Wi-Fi

KR SZĽH na porovnanie ponúka faul fínskeho reprezentanta na Luku Radivojeviča vo štvrťfinále tohtoročných MS juniorov v Kanade, po ktorom nasledoval rovnaký trest od rozhodcov.

Vtedy bol Radivojevič taktiež zasiahnutý aj ramenom, no práve stret s kolenom súpera mu spôsobil zranenie. Oba zákroky mali viaceré spoločné prvky.