VIDEO: Poprad nesúhlasí s trestom pre kapitána. Nemohol to byť faul kolenom, uviedol klub

Vyjadrenie klubu HK Poprad v plnom znení a bez redakčných úprav

Včerajší výkon rozhodcov považujeme za hrubé ovplyvnenie priebehu zápasu, zmarenie našej snahy o vyrovnanie duelu, čo môže mať následne vplyv na priebeh celej série.

Prezeranie danej situácie trvalo neprimerane dlho, pravdepodobne to bolo najdlhšie posudzovanie zákroku v dejinách ligy.

Podľa našich informácií bol zároveň problém s prezeraním videozáznamu a s internetovým pripojením. Zaujímavosťou je, že aj v roku 2025 sa vyskytujú takéto problémy, v tak dôležitej časti sezóny a paradoxne opäť na nitrianskom štadióne, kde je mysterióznosť už samozrejmosťou.

Adam Cracknell si za svoje pôsobenie v extralige získal povesť slušného a férového hráča. V žiadnom prípade by nikdy bezohľadne niekoho úmyselne neohrozil, ako bolo popísané v rozhodnutí Senátu o dodatočnom potrestaní hráča.

Všetky naše fakty budú popísané v odvolaní voči trestu, kde budeme požadovať aj odloženie zastavenia činnosti do definitívneho verdiktu.

K „faulu“ povieme teraz len dve veci. Nemohlo sa jednať o faul kolenom, ak bolo z videa jasne preukázané, že prvotný kontakt bol rameno na rameno.

Adam mal nohy pri sebe, nevystrčil koleno do hráča. Ak náhodou došlo ku kontaktu, bol to sekundárny kontakt na základe primárneho. Nedá sa hovoriť ani o napadnutí, pretože Adam nevyvinul neprimeranú silu, neohrozil hráča, dal mu tzv. strom. V inej lige by sa jednalo o hit sezóny.

Druhý fakt je porovnanie Nitry na ich klubovom Facebooku. V dnešnej dobe je potrebné narábať so silou sociálnych sietí veľmi opatrne, lebo to prináša nenávisť a agresiu. Porovnávať stret Cracknella a Kováča so zákerným faulom Bubelu na Takáča je scestné.

Každý kto videl daný zákrok, musel uznať, že hráč Bubela vtedy úmyselne vysunul koleno do jazdy Takáča, ktorý po strete mal obrovské ťažkosti vstať z ľadu. Čo sa Kováčovi vôbec nestalo a ani nesignalizoval zranenie v dolnej časti tela.

Zaujímavosťou včerajšieho zápasu je aj počet udelených trestných minút. Na našej strane ich bolo 65, resp. 13 vylúčení a na strane Nitry len 5 2-minútových trestov.