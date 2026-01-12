Holešinský bol blízko gólu, no trafil tyč. Plzeň doma zdolala Petrovického tím

Česká extraliga - 41. kolo
HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Góly: 5. Měchura, 17. Lev, 60. Zámorský - 11. Černý, 47. Plášek
Hokejisti Plzne zvíťazili v dohrávke 41. kola extraligy nad Olomoucom 3:2, bodovali po ôsmy raz za sebou a vrátili sa na druhé miesto v neúplnej tabuľke.
Stretnutie rozhodol v čase 59:02 v presilovej hre obranca Petr Zámorský. Olomouc nenadviazal na predchádzajúce dve výhry a sú desiati.
Slovenský útočník Adrián Holešinský v drese domácich nebodoval, rovnako tak ani jeho krajania Silvester Kusko a Rayen Petrovický za Olomouc.
Hosťom, ktorých vedie tréner Róbert Petrovický, chýbal pre zranenie Viliam Čacho.
Vo svižnej úvodnej tretine už v piatej minúte otvoril skóre vydarenou trefou z otočky domáci Mechura. O chvíľu mohol odpovedať Plášek, jeho pokus ale zastavila pravá tyčka plzenskej bránky.
V 7. min po rýchlej akcii na druhej strane ranou švihom Holešinský tiež len opečiatkoval pravú tyč.
Presne kombinujúci Indiáni dlho narážali na pozorného gólmana Machovského, ktorý zneškodnil strelu Teplého z prečíslenia dvoch na jedného aj zakončenie nekrytého Filipa z bezprostrednej blízkosti.
V 11. minúte naopak vedenou bombou bez prípravy od modrej čiary vyrovnal na 1:1 Čierny a hostia sa zdvihli. O šesť minút neskôr ale vrátil domácim vedenie nenápadným nahodením od ľavého mantinelu Lev.
Do prostrednej dvadsaťminútovky naskočili aktívnejšie Kohúti. Šancu Vitoucha v 22. minúte ale stačil v klietke zlikvidovať gólman Malík a potom tempo opadlo. Oba tímy nevyužili presilovku a ťažisko hry sa prenieslo do stredného pásma.
Domáci sa cez pevnú defenzívu súpera nepresadzovali a naopak hostia hrozili z brejkov. V 37. min len skvelé zákroky Malíka zastavili svižnú strelu Orsavy aj pokus Matýsa.
Na začiatku záverečnej tretiny pokračovala strelecká prevaha hostí a pri vylúčení Leva vyrovnal v 47. min presnou ranou švihom z pravého kruhu Plášek.
Až potom sa znovu smerom dopredu prebudili Indiáni, ale za obrancu rozbehnutý Strnad v 51. minúte bekhendom minul. Domáci síce následne nezvládli ďalšiu početnú výhodu, lenže hostí zradila ďalšia nedisciplinovanosť.
Zbytočný faul Orsavy totiž potrestal iba 58 sekúnd pred koncom šťastnou trefou po nahodení z ľavého rohu Zámorský. Olomouc si pripísala štvrtú vonkajšiu porážku za sebou.
Hlasy po zápase
Juraj Veber (Plzeň): "Olomouc je nepríjemný a ťažký súper. Nechcem povedať, že majú v zostave len bojovníkov, pretože majú aj veľa šikovných hráčov. Nevypustia ale jediný osobný súboj. Po prvej tretine sme viedli, ale niektoré situácie sme prehrali. Druhá tretina z našej strany bola zlá. Tam bol Olomouc lepší. Potom sme inkasovali v tretej tretine v našom oslabení a so šťastím sme využili našu presilovku. Nehrali sme úplne podľa našich predstáv, ale získali sme tri body. Náš výkon nebol optimálny, ale to sa tak niekedy stáva."
Róbert Petrovický (Olomouc): "Prvá tretina nebola z našej strany zlá. Vedeli sme, že Plzeň má dobré napádanie a bude na nás vyvíjať tlak. Dobre sme si s tým poradili, hoci bol súper vo vedení 2:1. Naplno sme si to s Plzňou rozdali v druhej tretine, keď boli šance a presilovky na oboch stranách. Všetko pre nás rozhodla tretia tretina. Po našom vyrovnávajúcom góle, ktorým sme si pomohli v presilovke, prišli dve chyby. Či ide o chybu systémovú alebo disciplínu, tak sú dve vylúčenia moc. To nás potrestalo a súper toho využil. Je to kruté, bol to odpracovaný zápas. Sme z toho veľmi sklamaní a musíme sa takejto chybe vyvarovať. "