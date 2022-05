Černák sa raduje z postupu. Tampa Bay vyhrala sériu rivalov

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay Lightning vyhrali šiesty zápas po sebe a v najkratšom možnom čase postúpili z druhého kola play off do finále konferencie.

Obhajca Stanleyho pohára vyhral už desiatu sériu v rade. Takéto niečo sa v celej histórii NHL podarilo iba New Yorku Islanders a Montrealu Canadiens. Tentoraz si Bolts poradili s rivalom. Nad Floridou Panthers vyhrali 4:0 na zápasy.

V poslednom stretnutí zvíťazili 2:0. Strojcom úspechu bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, známy svojimi výkonmi v dôležitých momentoch. Zastavil 49 striel súpera.