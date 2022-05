Černákova majstrovská Tampa odvrátila koniec sezóny, rozhodne siedmy zápas

NEW YORK. Druhým postupujúcim do druhého kola play off NHL sa v sezóne 2021/22 po Colorade Avalanche stali St. Louis Blues. Minnesotu zdolali 4:2 na zápasy.

Slovenský zadák Erik Černák odohral 26 minút a 48 sekúnd, pripísal si dve plusky, dve strely na bránu, päť bodyčekov a tri bloky.

Po jednom bode zaznamenali v stretnutí dvaja Česi. Palát strelil otvárací gól, Kaše prihrával na druhý presný zásah Toronta.

Majú na dosah rekordy

Výhoda domáceho prostredia v sérii Bostonu a Caroliny pokračuje. Aj šiesty zápas vyhral domáci tím, tentoraz Boston. V Raleighu sa tak rozhodne o postupujúcom v siedmom dueli.

"Teraz musíme vyhrať aspoň ten jeden zápas vonku. Taký je náš cieľ," uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy. "Už pred sériou sme vedeli, že ak chceme postúpiť, musíme vyhrať aspoň jeden. Teraz nastal čas."

Výhra 5:2 sa začala rodiť v druhej tretine. Bruins vtedy zásluhou Marchanda a Coylea odskočili na rozdiel dvoch gólov.

V 44. minúte vlial nádej do žíl "hurikánov" Svečnikov, no "medvedi" súpera pochovali zásluhou Haulu, Forborta a Nazara. Posledný gól Svečnikova už len kozmeticky upravil výsledok.

Ak nasledujúci zápas vyhrajú Bruins, bude to ich šestnásta výhra v siedmom zápase série, čím by sa v histórii osamostatnili na prvom mieste. Carolina zas vyhrala posledných päť siedmych duelov v rade a ak porazia Boston, vyrovnajú rekord NHL.

"Budem k vám úprimní, omnoho radšej by sme tomu čelili doma," dodal po zápase Cassidy. "Ale ak by to bolo nutné, odohrali by sme to pokojne na Marse."