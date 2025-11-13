Za štyri roky zarobí 30 miliónov. Ottawa odmenila dôležitého hráča novou zmluvou

Shane Pinto
Shane Pinto (Autor: AP)
TASR|13. nov 2025 o 16:01
Ročne zarobí dvojnásobok čo doteraz.

OTTAWA. Americký hokejista Shane Pinto sa dohodol s vedením Ottawy Senators na predĺžení spolupráce.

Dvadsaťpäťročný center podpísal s kanadským klubom NHL nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 30 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 7,5 milióna USD. Vo štvrtok o tom informovala na svojom webe televízia TSN.

Pinto, ktorý má v súčasnosti ročný plat 3,75 mil. dolárov, zažíva vydarený vstup do sezóny a svojimi výkonmi si vyslúžil novú vylepšenú zmluvu. Tá začne platiť od budúceho ročníka.

„Shane je pre nás dôležitý hráč. Je s nami už dlho, sledujeme, ako postupne rástol v našom tíme,“ uviedol na adresu amerického útočníka generálny manažér „senátorov“ Steve Staios.

Pinto je tak po útočníkoch Timovi Stützlem a Dylanovi Cozensovi a obrancovi Jakeovi Sandersonovi ďalší hráč, ktorého má Ottawa pod zmluvou minimálne do konca sezóny 2029/30. V tomto ročníku nazbieral v 18 dueloch 14 bodov (6+8), pričom v priemere odohral 19:23 minút na zápas - najviac vo svojej kariére.

V minulej sezóne strelil 21 gólov a pridal 16 asistencií v 70 stretnutiach základnej časti, v šiestich súbojoch play off pridal dva body (1+1).

Po konci klubovej sezóny zamieril na MS do Štokholmu a Herningu, kde pomohol reprezentácii USA k zisku titulu majstrov sveta. V ôsmich stretnutiach na šampionáte zaznamenal 10 kanadských bodov (2+8).

