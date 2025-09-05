Hokejisti Slovana zakončili prípravu prehrou. Nestačili na tím z druhej ligy

Momentka zo zápasu Poruba -Slovan Bratislava
Momentka zo zápasu Poruba -Slovan Bratislava (Autor: FB/HC Slovan Bratislava )
TASR|5. sep 2025 o 20:55
Víťazstvá si pripísali Trenčín a Spišská Nová Ves.

BRATISLAVA. Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovej generálke na novú sezónu extraligy nad tímom University of Saskatchewan 2:0.

V súboji dvoch extraligistov triumfoval Trenčín na ľade Žiliny 2:1 po predĺžení.

Slovan Bratislava sa rozlúčil s prípravou prehrou s druholigovým HC RT TORAX Poruba 2011 2:3 pp.

prípravné zápasy - piatok 5. september:

DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 26. Tkáč - 16. Krajč, 63. Záborský

HK Spišská Nová Ves - University of Saskatchewan 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

HC RT TORAX Poruba 2011 - HC Slovan Bratislava 3:2 (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 18. Roman (TS), 55. Bartko, 63. Haas - 6. Petriska, 7. Varga

Tipsport liga

