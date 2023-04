Čo je s Tomekom? Tréner Frühauf reaguje na nútené striedanie brankára

"My sme v príprave. Hľadáme teraz vhodné zloženie formácií a pracujeme na veciach, ktoré budeme potrebovať na MS."

Zranenie Tomeka

Prvýkrát v príprave nastúpil aj Pavol Regenda, ktorý odohral prvú sezónu v zámorí. Väčšinu ročníka hral na farme za San Diego Gulls, no pripísal si aj 14 štartov v profilige.

Proti Nemecku vsietil dva góly. "Nerád hodnotím jedného hráča. Celý útok hral veľmi dobre, chalani hrali vo veľkej rýchlosti a boli nebezpeční hlavne v útočnom pásme.

Snažili sa ísť priamočiaro do bránky a boli odmenení gólmi. My sme s Paľom spokojní, bol dosť agresívny aj v hre do tela. Hral to, čo potrebujeme," uviedol Frühauf.