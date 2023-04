Nemcov potrápila druhá slovenská formácia. Regenda: Bolo dusno, mal som kŕče

Slováci prehrali 3:4 po predĺžení, no výkon tejto trojice je pred štartom MS dobrým znamením.

Členovia druhej útočnej formácie zaznamenali dokopy päť bodov, no napokon to na húževnatých Nemcov nestačilo.

Slováci chceli po piatkovej prehre 3:4 v Žiline vrátiť súperovi prehru, viedli už 3:1, no napokon sa odplata nekonala. Trenčíne, podľahli mu 3:4 po predĺžení.

"Cítil som sa fajn, necítil som žiadny rozdiel. Akurát som sa vypotil, lebo bolo ozaj dusno a to bolo náročné. Potil som sa, mal som na konci aj kŕče," dodal Regenda.

Aj atmosféra bola skvelá, taká mi chýbala, v Amerike sa to takto nerobí. Tu boli aj bubny, bolo to super," uviedol strelec dvoch gólov.

Ak budeme takto pokračovať, bude to dobré. Góly, ktoré som dal boli kvázi do prázdnej bránky, vyrobili mi ich spoluhráči.

Chromiak: Každý z Dukly o tom sníva

Chromiak si okrem gólových momentov užil najmä atmosféru, ako bývalý hráč Dukly Trenčín sa na tento duel veľmi tešil:

"Bolo to neskutočné. Každý kto hral v Dukle sníva o tomto momente. Hrával som tu so Samom Kňažkom aj Šimonom Latkóczym, chceli sme si to užiť.

Som rád, že aj Šimon dostal šancu a ochutnal atmosféru. Mal som zimomriavky už od rozcvičky, ľavá strana štadióna bola plná už na nej. Po včerajšku to na mňa prišlo ešte viac, som doma po neviem koľkých rokoch."

VIDEO: Martin Chromiak po zápas Slovensko - Nemecko (3:4pp)