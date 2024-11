V lete oňho nebol záujem, teraz je späť. Cehlárik chce presvedčiť trénerov

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Peter Cehlárik by mal byť jedným z lídrov reprezentácie na prvom turnaji sezóny. Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2024 Dvadsaťdeväťročný útočník chýbal v nominácii tímu na úspešnom finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, no na tohtotýždňovom Nemeckom pohári bude jedným z najskúsenejších hráčov mužstva. Jeho cieľom je presvedčiť trénerov, aby mu verili a dostal dôveru aj počas ďalších rokov.

Slovenskí reprezentanti sa do súťažného diania v Landshute zapoja vo štvrtok, keď o 12.30 h nastúpia proti Rakúsku. Po dni voľna si v sobotu od 18.00 h zmerajú sily s domácim Nemeckom a v záverečnom vystúpení v nedeľu ich čakajú už o 11.30 h Dáni.

"Som zdravý a pripravený hrať. Teším sa na zápasy a verím, že sa ukážem v dobrom svetle," uviedol Cehlárik na pondelkovom zraze reprezentácie.

Peter Cehlárik (Autor: TASR)

Krídelník švédského klubu Leksands IF nebol súčasťou kádra, ktorý vybojoval postup na ZOH do Milána a Cortiny d'Ampezzo, ale potešili ho výsledky tímu: "Som rád, že to zvládli. Samozrejme, veľa chalanov vyskakuje teraz v Amerike smerom v AHL, aby si vybojovali šancu v NHL. Určite bude veľký boj dostať sa do tímu na olympiáde. Uvidíme však, ako to bude ďalej." Cehlárik sa už nechcel vraciať do histórie: "Motivovalo ma ďalej na sebe pracovať. Teraz však ideme na Nemecký pohár, na to sa chcem sústrediť. Máme pred sebou turnaj a opäť sa skladá tím na MS. Prvým cieľom pre mňa je sa tam dostať a hrať, čo najlepšie ako viem."

Asistent trénera Peter Frühauf mal so skúseným útočníkom dlhý rozhovor o tejto téme: "Samozrejme, rozoberali sme to. Myslím si, že on je skvelý. Povedali sme si nejaké veci, ktoré nám možno chýbali na MS a možno nejaká časť nebola ani tak jeho vina. Mohlo to byť spôsobené zdravotným stavom, ktorý mal. Samozrejme, sezóna je dlhá a žiaden z tých hráčov nedokáže predpovedať, ako na tom bude v máji po tak náročnej sezóne. Mňa teší, že je vo forme a perfektne nastavený. My sme radi, že ho máme."

Cehlárik je so 64 zápasmi druhý najskúsenejší hráč v súčasnom výbere Craiga Ramsayho, viac stretnutí odohral len Lukáš Cingel (76). "Sledujeme ho, vidíme, že sa rozstrieľal. Aj keď ten úvod sezóny bol taký pomalší, ale myslím si, že to nie je jeho vinou. Celý tím bol trošičku dole. To sa nevyhne žiadnemu mužstvu. Mal som však možnosť vidieť uplynulé zápasy, hrá úžasne a je to ten Peter Cehlárik, ktorého poznáte. To, že to je obrovský profík, skvelý chlapec do šatne a veľký líder pre nás, sa nemusíme ani rozprávať," skonštatoval Frühauf.