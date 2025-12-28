VIDEO: Cehlárik pokračuje v gólovej forme. Po slovenskom súboji sa tešil útočník Färjestadu

Peter Cehlárik v drese Leksands IF. (Autor: X/Leksands IF)
28. dec 2025
Poslal v 50. minúte svoj tím do vedenia.

Slovenský hokejista Peter Cehlárik strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže. V nedeľnom zápase dal jediný gól Leksandu, ktorý prehral s Färjestadom 1:2 po predĺžení. 

Tridsaťročný útočník poslal v 50. minúte domáci tím do vedenia, no hostia dokázali v závere vyrovnať a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V drese Färjestadu nebodoval Marián Studenič.

Cehlárik nazbieral v tomto ročníku SHL v 29 stretnutiach 20 kanadských bodov za štyri góly a 16 asistencií.

VIDEO: Gól Cehlárika

Leksand bodoval v druhom zápase za sebou, ale stále zostáva v tabuľke na poslednom 14. mieste.


Tabuľka švédskej SHL

Švédsko

