VIDEO: Cehlárik pokračuje v gólovej forme. Po slovenskom súboji sa tešil útočník Färjestadu

Slovenský hokejista Peter Cehlárik strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže. V nedeľnom zápase dal jediný gól Leksandu, ktorý prehral s Färjestadom 1:2 po predĺžení.
Tridsaťročný útočník poslal v 50. minúte domáci tím do vedenia, no hostia dokázali v závere vyrovnať a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V drese Färjestadu nebodoval Marián Studenič.
Cehlárik nazbieral v tomto ročníku SHL v 29 stretnutiach 20 kanadských bodov za štyri góly a 16 asistencií.
VIDEO: Gól Cehlárika
Leksand bodoval v druhom zápase za sebou, ale stále zostáva v tabuľke na poslednom 14. mieste.