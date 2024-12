Slovan Bratislava má nového trénera zručností, jeho klientom je aj kapitán tímu NHL

Do A-mužstva prichádza niekdajší útočník Peter Bohunický, ktorý bude zastávať pozíciu trénera zručností.

Všetci títo špičkoví športovci majú jedno spoločné - túžbu sa neustále zlepšovať. To som zažil aj na prvých tréningoch a v kabíne Slovana," povedal Bohunický podľa webu Slovana.

Jeho príchod do klubu riešil generálny manažér Lukáš Havlíček.

"Jednou z našich hlavných vízií je, aby sme boli všetci každý deň lepší. Peťa poznám dlhé roky, jeho prístup a dôraz na detail v práci s hráčmi je skvelý a som rád, že sa mi ho podarilo zlákať k nám.

Chceme poskytnúť našim hráčom extra podmienky v ich napredovaní. Skills tréningy si hráči po celom svete platia vo svojom súkromnom čase, aby boli lepší, lebo na ľade v tej rýchlosti rozhodujú maličkosti.

My sme sa teraz rozhodli ich zaradiť pre našu mládež aj v rámci A-mužstva do bežného programu klubu. Verím, že to bude úspešná spolupráca a teším sa z tejto akvizície," poznamenal GM bratislavského klubu.