Nemec môže dostať viac priestoru. New Jersey vypadol obranca minimálne na mesiac

Šimon Nemec v drese New Jersey.
Šimon Nemec v drese New Jersey. (Autor: X/New Jersey Devils)
29. okt 2025 o 13:09
Devils prišli o Bretta Pesceho.

NEWARK. Americký hokejový obranca Brett Pesce bude chýbať tímu NHL New Jersey Devils minimálne mesiac.

Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel vo víťaznom nedeľňajšom zápase s Coloradom (4:3 pp). Informoval o tom hlavný tréner „diablov“ Sheldon Keefe počas utorkového stretnutia s médiami.

Tridsaťročný Pesce sa zranil v prvej tretine pri blokovaní strely Brenta Burnsa. Na ľade tak strávil len niečo vyše šesť minút.

Zvyšok stretnutia dohrali Devils s piatimi zadákmi, čím sa zvýšil ice time aj slovenskému reprezentantovi Šimonovi Nemcovi, ktorý si v zápase pripísal tri asistencie.

Pesce odohral v tejto sezóne za New Jersey deväť zápasov, v ktorých zaznamenal tri asistencie a tri plusové body pri priemernom hracom čase 19:39 minúty.

K Devils zamieril v júli 2024, keď ako voľný hráč podpísal s klubom šesťročnú zmluvu v celkovej hodnote 33 miliónov dolárov. Predtým pôsobil v Caroline, ktorá ho draftovala zo 66. miesta v roku 2013.

Devils v utorok takisto oznámili, že útočníka Codyho Glassa, ktorý trápia problémy v dolnej časti tela, zaradili na listinu zranených hráčov.

Glass sa zranil pred týždňom v zápase s Torontom (5:2), v šiestich dueloch sezóny zaznamenal dva góly a dve asistencie.

Naopak, klub aktivoval z listiny zranených hráčov fínskeho centra Juha Lammikka. Informácie priniesol portál TSN.ca.

NHL

