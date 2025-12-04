Gólmi si miesto v zostave nezískal. Regenda putuje zo San Jose späť na farmu

Pavol Regenda v drese San Jose (Autor: REUTERS)
Sportnet|4. dec 2025 o 18:22
V drese Sharks odohral dva zápasy a v oboch skóroval.

Slovenský hokejista Pavol Regenda bol po dvoch zápasoch v NHL preradený späť do AHL.

Regenda sa dokázal strelecky presadiť za San Jose proti Utahu aj Washingtonu, na ľade strávil v oboch dueloch cez dvanásť minút.

Michalovský rodák sa vracia do farmárskeho tímu San Jose Barracuda, kde odohral túto sezónu 19 zápasov so ziskom siedmich bodov za tri góly a štyri asistencie.

Regenda pôsobí v organizácii Sharks pôsobí od januára 2025, keď ho získali výmenou z Anaheimu.

Pred sezónou podpísal ročný dvojcestný kontrakt, ktorý klubu umožňuje flexibilne ho presúvať medzi NHL a AHL.

