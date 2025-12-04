Gólmi si miesto v zostave nezískal. Regenda putuje zo San Jose späť na farmu

Slovenský hokejista Pavol Regenda bol po dvoch zápasoch v NHL preradený späť do AHL.
Regenda sa dokázal strelecky presadiť za San Jose proti Utahu aj Washingtonu, na ľade strávil v oboch dueloch cez dvanásť minút.
Michalovský rodák sa vracia do farmárskeho tímu San Jose Barracuda, kde odohral túto sezónu 19 zápasov so ziskom siedmich bodov za tri góly a štyri asistencie.
Regenda pôsobí v organizácii Sharks pôsobí od januára 2025, keď ho získali výmenou z Anaheimu.
Pred sezónou podpísal ročný dvojcestný kontrakt, ktorý klubu umožňuje flexibilne ho presúvať medzi NHL a AHL.
