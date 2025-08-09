Slovenský mládežnícky reprezentant smeruje do Kanady. Zahrá si v juniorskej súťaži

Patryk Zubek v zápase Slovensko U18 - Švédsko U18 na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2024
Patryk Zubek v zápase Slovensko U18 - Švédsko U18 na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2024 (Autor: ANDREAS ROBANSER/PUCKFANS)
TASR|9. aug 2025 o 10:19
ShareTweet0

Podpísal rozvojovú zmluvu.

SAINT JOHN. Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant Patryk Zubek bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí.

Osemnásťročný obranca podpísal rozvojovú zmluvu s tímom Saint John Sea Dogs, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.

Rodák z Poľska hral od roku 2022 v Banskej Bystrici, za „baranov“ nastúpil aj na jeden duel v najvyššej slovenskej súťaži. Jeho nový zamestnávateľ si ho vybral v tohtoročnom import drafte z celkového 67. miesta.

„Pokračujeme v prestavbe našej defenzívy. Patrik je veľký obranca, o ktorom sme presvedčení, že môže priniesť konzistentnú hru v oboch smeroch. Vieme, že sa teší na štart v Saint John a my cítime to isté.

Tešíme sa, až sa začlení do našej skvelej komunity a bude hrať dôležitú úlohu v našom tíme,“ povedal pre klubový web hlavný tréner a generálny manažér Sea Dogs Travis Crickard.

Zubek si zahral dvakrát za sebou na MS hráčov do 18 rokov. Slováci na oboch šampionátoch obsadili 4. miesto.

QMJHL

    Patryk Zubek v zápase Slovensko U18 - Švédsko U18 na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2024
    Patryk Zubek v zápase Slovensko U18 - Švédsko U18 na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2024
    Slovenský mládežnícky reprezentant smeruje do Kanady. Zahrá si v juniorskej súťaži
    dnes 10:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»QMJHL»Slovenský mládežnícky reprezentant smeruje do Kanady. Zahrá si v juniorskej súťaži