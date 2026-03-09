Až dva body na zápas. Český útočník má za sebou fantastický týždeň

Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Mark Scheifele z Winnipegu Jets, Martin Nečas z Colorada Avalanche a Tage Thompson z Buffala Sabres. Mená ocenených zverejnila v pondelok oficiálna webstránka profiligy.
Honor prvej hviezdy patrí Scheifelemu, ktorý v uplynulom týždni nazbieral tri góly a asistencií v troch zápasoch a doviedol Winnipeg k trom víťazstvám.
Tridsaťdvaročný center sa blysol dvoma víťaznými gólmi. V dueloch proti Chicagu (3:2) a Vancouveru (3:2 pp) zaznamenal po tri kanadské body (1+2) a aj jeho zásluhou sa Jets vrátili do boja o play off. V Západnej konferencii strácajú na postupové priečky už len päť bodov.
Nečas odohral v sledovanom období štyri stretnutia, v ktorých získal osem bodov (3+5). Aj vďaka nemu Colorado natiahlo víťaznú šnúru na päť duelov a má namierené za Prezidentskou trofejou pre najlepší tím základnej časti.
Dvadsaťsedemročnému českému krídelníkovi sa najviac vydaril súboj s Dallasom (5:4), v ktorom si pripísal gól a tri asistencie a zaznamenal svoj šiesty štvorbodový zápas v profiligovej kariére.
Ocenenie pre tretiu hviezdu týždňa získal 28-ročný Thompson. Americký útočník, olympijský šampión z Milána a strelec zlatého gólu z finále MS 2025 dosiahol v štyroch dueloch sedem bodov (2+5).
Mal veľkú zásluhu na tom, že po sedemzápasovej víťaznej sérii sa Buffalo vyšvihlo až na čelo Atlantickej divízie.
V divokom súboji s Tampou Bay prispel k triumfu 8:7 štyrmi asistenciami, čo je jeho osobné maximum v NHL. Thompson ťahá momentálne 11-zápasovú bodovú šnúru.
