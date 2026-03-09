Po olympiáde prišlo zranenie. Zlatý medailista bude chýbať Ottawe dlhší čas

Zranil sa v sobotnom zápase so Seattlom, keď ho tvrdo narazil na mantinel Brandon Montour.

Hokejisti Ottawy Senators sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez svojej defenzívnej opory Jakea Sandersona.

Americký obranca laboruje so zranením v hornej časti tela, jeho zdravotný stav bude klub NHL posudzovať na týždennej báze.

Sanderson sa zranil v sobotnom zápase so Seattlom, keď ho tvrdo narazil na mantinel Brandon Montour.

Z hry odstúpil v druhej tretine, pri odchode do šatne si držal pravé rameno. Montour nedostal za zákrok žiadny trest.

Dvadsaťtriročný Sanderson je so 48 bodmi (11+37) v 62 zápasoch najproduktívnejší obranca „senátorov“ v tejto sezóne a s priemernou minutážou 24:49 aj najviac vyťažovaný zadák tímu.

USA reprezentoval na nedávnom olympijskom turnaji v Miláne, odkiaľ si odniesol zlatú medailu.

Podľa TSN vedenie kanadského klubu povolalo na jeho miesto 29-ročného Dennisa Gilberta z farmy v Belleville (AHL).

NHL

dnes 20:06
