Po olympiáde prišlo zranenie. Zlatý medailista bude chýbať Ottawe dlhší čas

Hokejisti Ottawy Senators sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez svojej defenzívnej opory Jakea Sandersona.
Americký obranca laboruje so zranením v hornej časti tela, jeho zdravotný stav bude klub NHL posudzovať na týždennej báze.
Sanderson sa zranil v sobotnom zápase so Seattlom, keď ho tvrdo narazil na mantinel Brandon Montour.
Z hry odstúpil v druhej tretine, pri odchode do šatne si držal pravé rameno. Montour nedostal za zákrok žiadny trest.
Dvadsaťtriročný Sanderson je so 48 bodmi (11+37) v 62 zápasoch najproduktívnejší obranca „senátorov“ v tejto sezóne a s priemernou minutážou 24:49 aj najviac vyťažovaný zadák tímu.
USA reprezentoval na nedávnom olympijskom turnaji v Miláne, odkiaľ si odniesol zlatú medailu.
Podľa TSN vedenie kanadského klubu povolalo na jeho miesto 29-ročného Dennisa Gilberta z farmy v Belleville (AHL).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: