Rekordér s povesťou búrliváka, priekopník so štýlom motýľa. Patrick Roy oslavuje jubileum

NEW YORK. Bývalý kanadský hokejový brankár Patrick Roy oslavuje v nedeľu 5. októbra 60. narodeniny.
V NHL zanechal výraznú stopu a patrí medzi najúspešnejších brankárov v histórii súťaže.
K jeho najväčším úspechom patria štyri víťazstvá v Stanleyho pohári, tri Vezinove trofeje pre najlepšieho brankára či tri trofeje Conna Smythea pre najužitočnejšieho hráča play off.
Fandil konkurenčnému Quebecu
Patrick Jacques Roy sa narodil v Québec City v kanadskej provincii Québec v rovnaký deň ako ďalšia legenda NHL útočník Mario Lemieux.
Jeho pôsobenie v profilige sa začalo v roku 1984, keď ho z 51. miesta draftoval klub Montreal Canadiens.
Pre klub išlo až o štvrtú voľbu, pred Royom tím siahol po Petrovi Svobodovi, Shayneovi Corsonovi a Stephaneovi Richerovi.
Roy sa stal rýchlo stabilnou súčasťou Canadiens a už v sezóne 1985/1986 za nich odchytal väčšiu časť sezóny. Paradoxom je, že nebol fanúšik Canadiens, ale ich najväčšieho rivala - Quebecu Nordiques.
Už v play off 1986 sa stal kľúčovým hráčom mužstva a po zisku Stanleyho pohára získal svoju prvú z troch trofejí Conna Smythea.
Montreal doviedol k Stanleyho poháru aj v roku 1993. V rokoch 1989, 1990 a 1992 získal Vezinovu trofej.
Popri mimoriadnych úspechoch sa Roy zapísal do NHL aj ako priekopník moderného brankárskeho štýlu, ktorý pripomínal motýľa (butterfly).
Vynadal trénerovi a odišiel
Začiatkom decembra 1995 nastúpil na svoj posledný zápas v drese Montrealu. Súperom Canadiens bol Detroit, ktorý v montrealskom Bell centre zahanbil domácich debaklom 11:1.
Tréner Mario Tremblay, s ktorým mal Roy už dlhšie napäté vzťahy, ho vystriedal až za stavu 1:9 (v 32. minúte). Frustrovaný brankár odišiel na striedačku a Tremblayhovi i prezidentovi klubu oznámil, že to bol jeho posledný zápas za Canadiens.
Klub okamžite začal pracovať na jeho výmene a napokon ho spoločne s Mikeom Keaneom poslal do Colorada Avalanche za útočníkov Martina Ručinského, Andreja Kovalenka a brankára Jocelyna Thibaulta.
Pre Avalanche to bola prvá sezóna v NHL po tom, čo sa do Denveru presťahoval klub Quebec Nordiques.
Roy sa v Colorade zaradil k lídrom, bol jasnou brankárskou jednotkou a už v prvej sezóne doviedol Avalanche k Stanleyho poháru - už tretiemu vo svojej kariére. S Coloradom neskôr triumfoval aj v roku 2001.
Rekordér s povesťou búrliváka
Roy sa stal prvým brankárom v histórii NHL, ktorý odohral viac než tisíc zápasov a dosiahol 551 víťazstiev. V tom čase išlo o rekord NHL.
Počas hráčskej kariéry mal Roy povesť búrliváka a často sa prezentoval kontroverznými výrokmi v médiách. Jeden z najpamätnejších vyslovil počas play off 1996 vo vyhrotenej sérii medzi Coloradom a Chicagom.
Vtedy sa dostal do slovného konfliktu cez médiá s útočníkom Jeremym Roenickom. V reakcii na jeho provokáciu uviedol, že „nemôžem počuť, čo Jeremy povedal, pretože mám v ušiach moje dva prstene za Stanleyho pohár.“
Na medzinárodnej scéne absolvoval iba jeden vrcholný turnaj. V roku 1998 bol brankárska jednotka Kanady na ZOH v Nagane, na ktorých sa prvýkrát v histórii predstavili tímy zložené z hráčov NHL.
Favorizovaní Kanaďania vypadli v semifinále proti Česku a napokon nezískali ani medailu po prehre s Fínskom.
Roy ukončil brankársku kariéru po sezóne 2002/2003. Dodnes je jediný hráč NHL, ktorý získal cenu pre najužitočnejšieho hráča play off v troch rôznych dekádach.
Jeho dres s číslom 33 vyradili oba kluby, v ktorých hral - Montreal Canadiens aj Colorado Avalanche. Od roku 2006 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
Od hokeja neodišiel ani po aktívnej kariére. V tíme Quebec Remparts, ktorý pôsobi v juniorskej súťaži QMJHL, bol generálny manažér, majiteľ i tréner. V roku 2006 ho doviedol k víťazstvu v Memorial Cupe.
Do NHL sa vrátil ako tréner Colorada, ktoré viedol v rokoch 2013 - 2016. Počas tohto obdobia získal trofej Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera. Do NHL sa vrátil na jeseň 2023, keď sa stal hlavným trénerom New Yorku Islanders.