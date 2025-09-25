VIDEO: Skvelú drámu rozhodol v úplnom závere Hudáček. Třinec si skomplikoval zápas

Momentka zo zápasu Pardubice - Třinec.
Momentka zo zápasu Pardubice - Třinec. (Autor: X/Tipsport liga)
25. sep 2025 o 20:55
Predtým skóroval za hostí aj ďalší slovenský útočník Miloš Roman.

Česká extraliga - 8. kolo

Pardubice - Třinec 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Góly: 39. a 55. Sobotka, 45. Ludvig, 45. Kondelík - 30. a 37. O. Kovařčík, 7. Kurovský, 12. Roman, 60. Hudáček

PARDUBICE. Slovenský hokejista Libor Hudáček rozhodol vo štvrtok o výhre Třinca na ľade Pardubíc 5:4 v zápase 8. kola českej extraligy.

Víťazný gól strelil 16 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď využil presilovku. Predtým skóroval za hostí aj ďalší slovenský útočník Miloš Roman.

VIDEO: Rozhodujúci gól Hudáčka

Pardubice prehrávali na konci druhej tretiny už 0:4, ale dokázali skóre vyrovnať. Oceláři však zásluhou tretieho tohtosezónneho zásahu Hudáčka strhli víťazstvo na svoju stranu.

Třinec sa posunul v tabuľke na tretie miesto, „pernikári“, ktorí prvýkrát v tomto ročníku na domácom ľade stratili body, figurujú na piatej priečke.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

