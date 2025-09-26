VIDEO: Hudáček adresoval gólovú oslavu fanúšikom súpera. Nič osobné, povedal

Libor Hudáček oslavuje gól v zápase Pardubice - Třinec.
Libor Hudáček oslavuje gól v zápase Pardubice - Třinec. (Autor: X/HC Oceláři Třinec)
TASR|26. sep 2025 o 14:53
PARDUBICE. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček vo štvrtok rozhodol o víťazstve Třinca v Pardubiciach vo 8. kole českej extraligy.

Po presnom zásahu priaznivcom domácich priložením dlane k uchu naznačil, že ich nepočuje.

Oceláři viedli v Pardubiciach o štyri góly, ale domácim sa v 55. minúte podarilo vyrovnať na 4:4.

Obrat však z toho nebol, keďže Hudáček v čase 59:44 v presilovke z ľavého kruhu rozhodol.

VIDEO: Rozhodujúci gól Hudáčka

„Bol to krásny pocit. Toto si človek užije, pozrie sa na divákov, trochu to schytá, ale po takom góle to rád zoberie. Taký moment chce zažiť snáď každý hráč. Ale nič osobné v tom nebolo, bola to len spontánna oslava,“ citoval reakciu Hudáčka portál idnes.cz.

Tridsaťpäťročný slovenský útočník má v aktuálnej sezóne na konte tri góly a štyri asistencie.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    dnes 14:53
