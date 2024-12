ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (33. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 33.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po výmene hlavného trénera, keď Štrbu nahradil Mikula, zahral svoj asi najlepší domáci zápas v sezóne. Rytieri rozstrieľali Banskú Bystricu 6:1 a potešili plný zimný štadión troma bodmi. V tabuľke sa ale nezmenilo nič, pretože aj Trenčín a aj Poprad bodovali rovnako naplno. HKM je teda stále na delenej deviatej priečke s Trenčínom a na ôsmy Poprad stráca štyri body. Dnes by sa v prípade výhry mohol aspoň bodovo odpútať od Trenčína. Podarí to Zvolenčanom?



Trenčín v poslednom kole zdolal tesne 4:3 výborne hrajúce Nové Zámky. Toto je štvrtý vzájomný súboj a Dukla zatiaľ vedie priebežne 2:1. Naposledy doma Zvolen zdolala tesne šťastným nahodeným pukom v závere stretnutia. Dukla má v útoku aktuálne najlepšieho strelca ligy Joslinga, ktorý s 20-timi gólmi spolu s Cracknellom vedú tabuľku strelcom, pred Zvolenským Olsonom. Bude to teda aj taký malý súboj strelcov. Nechajme sa prekvapiť komu sa bude dariť lepšie či Joslingovi či Oslonovi.