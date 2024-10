ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (7. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 7.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava . My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab. Zvolen je v tabuľke stále iba na desiatom mieste a nič na tom nezmenilo ani šieste piatkové kolo, keď Rytieri nastúpili v Košiciach. Po dobrom výkone najmä v obrane si nakoniec odniesli z metropoly východu jeden bod za remízu 1:1, ale bonusový bod nezískali, pretože Pollock ho vystrelil pre Oceliarov. Pritom Zvolen mal na svojho súpera a niekoľko minút pred koncom zápasu mohol víťazstvo získať, keby....keby Zvolenu konečne začali fungovať presilovky. HKM je totiž v tejto hernej činnosti stále najhorším mužstvom v lige. Ak toto domáci hráči zmenia, bude sa im vyhrávať ľahšie a určite budú vyhrávať aj častejšie než doteraz. Slovan si v tabuľke drží priebežné šieste miesto. Zverenci Petra Oremusa, ktorý prostredie Zvolena veľmi dobre pozná, zatiaľ striedajú dobré zápasy s tými menej vydarenými. V nedeľu schytali náklad v Žiline, kde prehrali 1:6, ale otrepali sa a už vo štvrtok v predohrávke vyprevadili domov Poprad po výhre 5:1. Slovan inkasoval už 20 gólov, rovnako ako Zvolen a hra v obrane bola zatiaľ ich najväčší problém. Uvidíme, či príchod Richarda Pánika do dresu Slovana zafunguje vo Zvolene rovnako ako vo štvrtok proti Popradu.

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 7.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava . My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab. Zvolen je v tabuľke stále iba na desiatom mieste a nič na tom nezmenilo ani šieste piatkové kolo, keď Rytieri nastúpili v Košiciach. Po dobrom výkone najmä v obrane si nakoniec odniesli z metropoly východu jeden bod za remízu 1:1, ale bonusový bod nezískali, pretože Pollock ho vystrelil pre Oceliarov. Pritom Zvolen mal na svojho súpera a niekoľko minút pred koncom zápasu mohol víťazstvo získať, keby....keby Zvolenu konečne začali fungovať presilovky. HKM je totiž v tejto hernej činnosti stále najhorším mužstvom v lige. Ak toto domáci hráči zmenia, bude sa im vyhrávať ľahšie a určite budú vyhrávať aj častejšie než doteraz. Slovan si v tabuľke drží priebežné šieste miesto. Zverenci Petra Oremusa, ktorý prostredie Zvolena veľmi dobre pozná, zatiaľ striedajú dobré zápasy s tými menej vydarenými. V nedeľu schytali náklad v Žiline, kde prehrali 1:6, ale otrepali sa a už vo štvrtok v predohrávke vyprevadili domov Poprad po výhre 5:1. Slovan inkasoval už 20 gólov, rovnako ako Zvolen a hra v obrane bola zatiaľ ich najväčší problém. Uvidíme, či príchod Richarda Pánika do dresu Slovana zafunguje vo Zvolene rovnako ako vo štvrtok proti Popradu.