ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (25. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 25.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je stále na deviatom mieste s 30 bodmi. Presne toľko má ale aj Trenčín, ktorý má o zápas menej. Pred Zvolenom je Žilina s 31 bodmi, no tá má dokonca o dva zápasy menej. Rytieri teda zúfalo potrebujú každý bodík. HKM síce bodoval vo všetkých troch posledných zápasoch na ihriskách súperov, ale iba raz naplno. Zatiaľ čo vonku Zvolen zbiera body, doma sa mu až tak nedarí. Navyše v posledných zápasoch sa Zvolen trápi s množstvom zranených hráčov. Vo vzájomných zápasoch tejto sezóny zatiaľ platilo môj dom, môj hrad. Bude dominancia domácich tímov pokračovať aj naďalej?



Liptovský Mikuláš po sérii prehier v piatok nečakane ľahko zdolal Poprad 3:0. Liptáci majú 26 bodov a na Trenčín strácajú 4 body. Mikulášu sa však vo Zvolene dlhodobo nedarí a ťažká úloha bodovať, stojí pred nimi aj dnes. Liptáci sú druhým najlepším domácim tímom, ale vonku je to úplne naopak. Vonku sú zatiaľ úplne najhorší. Z jedenástich zápasov zatiaľ získali iba dva body. Podarí sa im prvé trojbodové víťazstvo uchmatnúť vo Zvolene? Uvidíme.