ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (17. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 17.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v poslednom piatkovom kole prekvapil azda všetkých, keď dokázal s prehľadom zvíťaziť na ľade lídra extraligy. Rytieri totiž vyhrali 4:0 a pripravili Spišskej Novej Vsi iba prvú domácu prehru v sezóne. Čisté konto si udržal brankár Pavel Kantor, Zvolen využil konečne nejakú tú presilovku a zrodilo sa prekvapenie kola. Proti Košiciam to bude ale pre Zvolen podobne ťažký zápas a možno ešte ťažší. Zvolen sa totiž v posledných zápasoch doma dosť trápil. Zdá sa ale, že proti silným súperom to Zvolenu celkom ide. Bodovali predtým aj v Košiciach aj v Banskej Bystrici a aj v piatok v Spišskej Novej Vsi. Že by bol Zvolen postrachom pre lídrov tabuľky? Uvidíme.





Košice v piatok otočili duel s Popradom na domácom ľade. V zápase najprv prehrávali 0:2, ale nakoniec predsalen duel otočili a nakoniec vyhrali 3:2. Čo je však dôležitejšie, o tri body stiahli náskok Spišskej Novej Vsi, keďže tá doma so Zvolenom prehrala. Oceliari aktuálne strácajú na Spišiakov štyri body. Navyše Košice vedia vo Zvolene vždy kvalitne zahrať a teraz majú určite o motiváciu postarané, veď naháňajú lídra tabuľky. Košice teda majú v tabuľke o trinásť bodov viac a sú o sedem miest vyššie ako Zvolen, ale či sa tieto papierové argumenty, hovoriace pre Východniarov potvrdia aj na ľade, to sa uvidí.