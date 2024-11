ONLINE: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (22. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 22. kola hokejovej Tipos extraligy, v ktorom hokejisti DOXXBet Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HKM Zvolen. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné ôsme miesto so ziskom 28 bodom. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča zvíťazili v Poprade nad HK 5:3 (góly Vlkov Fejes, Varga, Dej, Lukosevicius, Walega). Zaujímavosťou je, že Vlci zároveň vyhrali posledných 5 extraligových zápasov a majú teda skutočne výbornú formu. Najproduktívnejším hráčom tímu je Nick Jones, ktorý získal 16 kanadských bodov za osem gólov a osem asistencií.



Zvolenu sa zatiaľ v sezóne nedarí podľa predstáv, v tabuľke mu patrí až deviata priečka so ziskom 24 bodov. Zverenci českého trénera Martina Štrbu v poslednom doterajšom zápase prehrali na domácom ľade s Duklou Trenčín 1:4 (gól HKM Marcinek). Najproduktívnejším Rytierom je aktuálne Kyle Olson, ktorý získal 19 kanadských bodov za 14 gólov a päť asistencií.



V aktuálnej sezóne tímy odohrali jeden vzájomný zápas, z výhry sa na domácom ľade tešili Zvolenčania v pomere 7:2, na žilinskom ľade však sú pri aktuálnej forme favoritmi zápasu Vlci Žilina.



Zápas sa teda začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.