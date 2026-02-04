ONLINE: HC 19 Humenné - Vlci Žilina dnes, JOJ Šport Slovenský pohár (finále)

Sportnet|4. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z finále JOJ Šport Slovenského pohára 2026: HC 19 Humenné - Vlci Žilina.

Hokejisti tímov HC 19 Humenné a Vlci Žilina dnes hrajú finálový zápas JOJ Šport Slovenského pohára 2026.

Joj šport
Kde sledovať zápas v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: HC 19 Humenné - Vlci Žilina dnes (JOJ Šport Slovenský pohár 2026, finále, streda, LIVE)

JOJ Šport Slovenský pohár Finále 2025/2026
04.02.2026 o 18:00
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Štefik – Pribula, Stanzel.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z finále JOJ Šport Slovenského pohára medzi HC 19 Humenné a Vlci Žilina.

Humennému patrí 5. miesto v SHL. Do finále pohára sa dostal cez Detvu, Prešov a TEBS Bratislava.

Žiline taktiež patrí 5. miesto, ale v najvyššej súťaži. Do finále pohára sa dostala cez Martin, Topoľčany a Dubnicu.

Tieto tímy sa naposledy stretli v roku 2023. Vtedy sa z víťazstva 3:2 po samostatných nájazdoch tešili hokejisti Humenného, ktorý zároveň vďaka tomu postúpili do najvyššej ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Slovensko

dnes 15:00
