Žilinčania potvrdili rolu favoritov. Súperovi odplatili prehru a oslavujú štvrté prvenstvo

Hráči Žiliny
Hráči Žiliny (Autor: Facebook/Vlci Žilina)
TASR|4. feb 2026 o 20:23
V piatom ročníku Slovenského pohára to je už ich štvrtý triumf.

JOJ Šport Slovenský pohár v hokeji - finále

HC Humenné - Vlci Žilina 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Góly: 32. Pavúk (Žitný, Novota), 44. Vrábeľ – 12. Korczak (O. Kotvan, Baláž), 16. Chicoine (Ranford), 25. Koyš (Chicoine, Dej), 31. Walega (Kotvan, Tkáč), 43. Korczak (Ranford, Mucha).

Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - Pribula, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 2324

Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Jacko, Pavúk, Novota, Pulščák, Pišoja, Ragan – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Toma, Rymarev – Lušňák, Linet, Borov – Kurovskij, Krajňák, Sokoli

Žilina: Rychlík – Chicoine, Korenčík, Kotvan, Pobežal, Dej, Gachulinec, Beták – Ranford, Korczak, Baláž – Tkáč, Walega, Kolenič - Vašaš, Galamboš, Koyš – Mucha, Juščák, Drábek

Hokejisti Žiliny ovládli 5. ročník JOJ Šport Slovenského pohára. V stredajšom finále zvíťazili na ľade účastníka Tipos SHL HC Humenné 5:2 a pripísali si tak už štvrtý triumf v pohárovej súťaži.

Svojmu súperovi zároveň odplatili finálovú prehru zo sezóny 2022/2023.

Žilinčania vstupovali do finále po štvorzápasovej sérii prehier v Tipsport lige, no proti papierovo slabšiemu súperovi vykročili za víťazstvom už v prvej tretine. Skóre duelu otvoril Kanaďan Ryder Korczak a pridal sa aj jeho krajan Gabriel Chicoine.

V prostrednej časti hry zvýšili vedenie hostí Patrik Koyš a Kamil Walega, na ktorého gól odpovedal domáci obranca Branislav Pavúk. Účastník druhej ligy si počas zápasu vytvoril niekoľko sľubných príležitostí, no rozdiel v kvalite kádrov oboch mužstiev bol viditeľný od začiatku.

To sa potvrdilo aj v konečnom výsledku, keď Filip Vrábeľ už len znížil na konečných 2:5.

Prehľad víťazov Slovenského pohára v hokeji

  • 2021/2022: Žilina
  • 2022/2023: Humenné
  • 2023/2024: Žilina
  • 2024/2025: Žilina
  • 2025/2026: Žilina

Hráči Žiliny
Hráči Žiliny
Žilinčania potvrdili rolu favoritov. Súperovi odplatili prehru a oslavujú štvrté prvenstvo
dnes 20:23
