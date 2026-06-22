Draftovaných bude sedem Slovákov, myslí si expert. Ktoré kluby by si ich mohli vybrať?

Poslednou veľkou udalosťou v sezóne NHL po finále o Stanleyho pohár, ktorý v ročníku 2025/26 vyhrala Carolina, bude draft.
Stovky mladých talentov budú čakať, či ich meno zaznie 26. a 27. júna v KeyBank Center v Buffale.
Portál The Athletic vydal krátko pred draftom do NHL „mock draft", teda simuláciu výberu talentov, v ktorej odborníci odhadujú, po ktorých hráčoch by mohli jednotlivé kluby siahnuť.
Nejde o oficiálne poradie budúcich výberov, ale o prognózu založenú na kvalite prospektov, potrebách tímov a informáciách z prostredia NHL.
Hoci je náročné určiť, ako budú organizácie k jednotlivým výberom pristupovať, expert Corey Pronman predikoval všetkých 224 pozícií, ktoré budú k dispozícii.
Treba však dodať, že predpovede v nižších kolách už nie sú také presné ako pri výberoch na čele draftu.
Sám Pronman upozorňuje, že s pribúdajúcimi kolami má k dispozícii menej konkrétnych informácií spájajúcich hráčov s jednotlivými klubmi, preto pri mnohých prospektoch skôr odhaduje rozpätie pozícií, na ktorých by mohli byť vybraní.
Kto bude podľa neho jednotkou draftu? Do ktorých klubov by mohli byť vybraní Slováci?
Na čele poradia talentov pre rok 2026 sa dlhodobo pohybuje kanadský útočník Gavin McKenna, ktorý sa aj podľa Pronmana stane jednotkou draftu.
Z prvého miesta si ho zoberie Toronto, ktoré v máji vyhralo draftovú lotériu.
San Jose, ktoré vlastní druhý výber tohtoročného draftu, si vyberie švédskeho útočníka Ivara Stenberga.
Pronman ďalej predikuje, že Vancouver z tretieho miesta siahne po kanadskom centrovi Calebovi Malhotrovi.
Prvým Slovákom, ktorý bude vybraný v roku 2026, bude na začiatku druhého kola obranca Adam Goljer. Z 33. miesta by smeroval tiež do tímu Canucks.
Rovnaký tím vlastní v druhom kole aj 41. výber a podľa zámorského experta si z neho môže zobrať slovenského útočníka Adama Nemca, brata Šimona Nemca, ktorý sa v roku 2022 stal celkovou dvojkou draftu.
V závere druhého kola by mohlo zaznieť aj meno Tomáš Chrenko. Útočníka Nitry simulácia priradila na 61. mieste k Montrealu Canadiens.
V závere tretieho kola by sa mohli dostať na rad aj ďalší dvaja slovenskí obrancovia. Tomáša Kráľoviča zo Slovana Bratislava posunul Pronman na 95. miesto do Vegas Golden Knights.
O jednu priečku neskôr by mal nasledovať Jakub Floriš. Obranca by podľa simulácie zamieril do tímu Utah Mammoth.
V štvrtom kole sa objavuje už iba jedno slovenské meno. Útočníka Luciana Bernáta zaradil expert na 104. miesto, z ktorého by si ho vybral Montreal Canadiens.
Posledným slovenským hráčom v mock drafte je brankár Samuel Hrenák. Jediný slovenský gólman v tomto ročníku draftu by mal byť podľa predikcie vybraný v piatom kole zo 154. miesta tímom Tampa Bay Lightning.
Mock draft NHL 2026 podľa Pronmana
1. Toronto: Gavin McKenna (útočník)
2. San Jose: Ivar Stenberg (útočník)
3. Vancouver: Caleb Malhotra (útočník)
...
33. Vancouver: Adam Goljer (obranca)
41. Vancouver: Adam Nemec (útočník)
61. Montreal: Tomáš Chrenko (útočník)
95. Vegas: Tomáš Kráľovič (obranca)
96. Utah: Jakub Floriš (obranca)
104. Montreal: Lucian Bernát (útočník)
154. Tampa: Samuel Hrenák (brankár)