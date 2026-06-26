Obranca má po životnej sezóne v NHL dôvod na radosť. S Ottawou podpísal novú zmluvu

Jordan Spence
Jordan Spence (Autor: B/R Open Ice)
TASR|26. jún 2026 o 19:52
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Celkovo mu vynesie 20 miliónov dolárov.

Kanadský hokejový obranca Jordan Spence podpísal s klubom NHL Ottawa Senators novú štvorročnú zmluvu.

Celkovo mu vynesie 20 miliónov dolárov a platový strop „senátorov“ zaťaží piatimi miliónmi dolárov ročne.

Spence prišiel do Ottawy v lete 2025 výmenou z Los Angeles Kings, za ktorých odohral prvé štyri sezóny kariéry.

Vo farbách Senators si vytvoril osobný rekord v počte bodov v základnej časti - 31 (7+24) v 73 zápasoch. V štyroch dueloch play off nebodoval.

Spencemu sa po sezóne 2025/2026 skončila dvojročná zmluva s ročným platom 1,5 milióna dolárov, ktorú podpísal ešte v Los Angeles.

NHL

Jordan Spence
Jordan Spence
Obranca má po životnej sezóne v NHL dôvod na radosť. S Ottawou podpísal novú zmluvu
dnes 19:52
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