Z KHL až k lukratívnej odmene. Islanders sa dohodli s obrancom na novej zmluve

Tony DeAngelo
Tony DeAngelo (Autor: B/R Open Ice)
TASR|26. jún 2026 o 17:17
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Vynesie mu celkovo deväť miliónov dolárov.

Americký hokejový obranca Tony DeAngelo podpísal s klubom NHL New York Islanders nový dvojročný kontrakt. Vynesie mu celkovo deväť miliónov dolárov s ročným platom 4,5 milióna.

DeAngela draftovala v roku 2014 Tampa Bay, no v NHL debutoval až vo farbách Arizony Coyotes. Neskôr hral aj za NY Rangers, Carolinu a Philadelphiu.

Počas sezóny 2024/2025, ktorú začal v KHL, podpísal zmluvu s NY Islanders. Po nej sa s klubom dohodol na ďalšom ročnom kontrakte za 1,75 milióna USD.

Po tom, čo nazbieral v ročníku 2025/2026 35 kanadských bodov (5+30) v 76 dueloch, si vybojoval novú, lukratívnejšiu zmluvu. Tá obsahuje aj klauzulu o nemožnosti výmeny do troch konkrétnych klubov. Informoval o tom portál TSN.ca.

NHL

Tony DeAngelo
Tony DeAngelo
Z KHL až k lukratívnej odmene. Islanders sa dohodli s obrancom na novej zmluve
dnes 17:17
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