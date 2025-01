Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu dohrávky 28. kola Tipos extraligy medzi Popradom a Liptovským Mikulášom.



HK Poprad



Vedenie Popradu stratilo trpezlivosť s trénerom Toddom Bjorkstrandom a zvyšok sezóny zveril do rúk jeho asistenta Jána Šimka, ktorý k sebe povolal Jozefa Budaja zo Žiaru nad Hronom. Radoslav Suchý sa presunul na post trénera zručností. Šimko však ešte neoslavoval výhru po dvoch zápasoch, no môže sa pochváliť prvým bodom spod Urpína. O ten však môže prísť, pretože útočník Jakub Urbánek nebol zapísaný na súpiske a hral. V prvej tretine ho poslali rozhodcovia preč. Bude sa to riešiť v týchto dňoch.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Na Liptove už môžu byť spokojní, nakoľko sa zachránili. Dvanáste Nové Zámky rozpustili káder a je jasné, že už stratili záujem o záchranu. Do kariet Mikuláša nehrá len aktuálny náskok 17 bodov, ale aj oba vyhraté vzájomné zápasy. Na druhej strane hrajú Liptáci o postup do kvalifikácie o play-off. Tam sa tiež tlačí aj domáci Poprad.