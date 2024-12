ONLINE: HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (29. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 29.kola Tipos extraligy HC MIKRON Nové Zámky – HKM Zvolen. My vám zo stretnutia opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Od klávesnice vás zdraví Števo Lasab.



Nové Zámky sú ďaleko na míle vzdialené od ideálnej formy. Domáci hokejisti sa z výhry neradovali už deväť zápasov. Naposledy zvíťazili 17.novembra v Spišskej Novej Vsi 5:8. Odvtedy ťahajú už iba sériu prehier. Býci strieľajú veľa gólov, problémom však je, že pravidelne ešte viacej aj inkasujú a preto prehrávajú. Doma so Slovanom 4:7, V B.Bystrici 3:4pp, doma s L.Mikulášom 5:6, v Michalovciach 3:4sn a doma so Zvolenom 4:5pp. Vždy im proste nejaký jeden – dva góliky chýbajú, aby uspeli. Šancu otočiť sériu prehier majú dnes proti Zvolenu, ktorý sa tiež nie a nie výsledkovo chytiť.



Zvolen je v tabuľke stále na priečkach, kde to pred sezónou zrejme nik nečakal. Aktuálne je to iba deviate miesto a aj to iba zásluhou lepšieho skóre, než má desiaty Trenčín. Práve na ľade Dukly nastúpili Rytieri v poslednom kole a vo vyrovnanom zápase nakoniec tesne podľahli 2:3. HKM nepomohol k bodovému zisku ani návrat brankára Pavla Kantora po zranení. Zvolen tak zaknihoval druhú prehru v rade a po sérii výhier sa jeho postup tabuľkou hore zastavil. Naposledy sa vo vzájomnom zápase v Zámkoch muselo za stavu 4:4 predlžovať a výhru pre Zvolen zariadil Giorgio Estephan. Ako to ale dopadne dnes je naozaj veľmi ťažké odhadnúť.