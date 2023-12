ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (27. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 27.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po sérii zlých výsledkov klesol v tabuľke už na šieste miesto. Po vzájomnej dohode sa Zvolenčania už rozlúčili s trénerským duom Oremus – Kmeč. Kto bude novým trénerom zatiaľ ešte domáci funkcionári verejnosti neoznámili. Jediné čo bolo medializované, že tréningový proces vedie Norbert Javorčík a Jannis Andersons. Odhliadnuc od zlých výsledkov klubu sa darilo Zvolenským hráčom, ktorí boli nominovaní do reprezentácie na Kaufland Cup. Zuzin a Mudrák dokonca strelili po góle. Mohli by priniesť víťaznú chuť aj do Zvolenskej šatne? Uvidíme.



Spišská Nová Ves je stále lídrom extraligy. Z krízy Zvolena a najnovšie aj Košíc ťažia Spišiaci, ktorí si pomaličky potichúčky robia na čele už celkom slušný náskok. Aktuálne je to 5 bodov na druhé Košice a 9 bodov na tretie Michalovce. Prvý zápas však Spišiaci vo Zvolene prehrali a rovnako sa so Zvolenom vytrápili aj doma a vyhrali až v predĺžení. Vzájomné zápasy týchto dvoch súperov sú už od minuloročného semifinále veľmi veľmi tesné. Bude tomu aj dnes?