Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Trenčínom.



HK Spišská Nová Ves



Spišskej Novej Vsi nevyšiel návrat po prestávke. Východniari sa predstavili na ľade nepríjemnej Nitry, ktorá potvrdila silu domáceho prostredia. Corgoni vyhrali 3:2. Za hostí skóroval Kale Kerbashian, na ktorého už nikto nenadviazal. Rysy napriek strate bodov neprišli o post lídra, no Košice ich bodovo vyrovnali. Obaja majú po 38 bodov.



HK DUKLA Trenčín



Dôležité víťazstvo majú za sebou hokejisti Trenčína. Tí doma zvládli náročný Zvolen, mužstvo z prvej trojky tabuľky. Dva body ostali pod hradom Matúša Čáka, a tak si nový tréner Milan Bartovič, ktorý prevzal tím po Róbertovi Dömem, pripísal úspešnú premiéru. Dukla pricestuje na Spiš s útočníkom Matejom Giľákom, ktorý zamieril do mužstva výmenou za Michaela Drábeka. Trenčania v tejto sezóne prehrali v prvej konfrontácii so Spišiakmi 3:5.