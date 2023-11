ONLINE: HK Nitra - HC 19 Humenné dnes, Tipos extraliga LIVE (19. kolo)

Nitrianski hokejisti sa dostali do výbornej fazóny. Zverenci trénera Antonína Stavjaňu vyhrali v deviatich z posledných jedenástich zápasov, vďaka čomu sa vyšvihli na 5.miesto (27 bodov), a to sa nie tak dávno nachádzali na dne tabuľky. Nitra aktuálne ťahá sériu štyroch výhier v rade, tento týždeň odohrala už dva zápasy – najprv vyhrala na Slovane (5:2) a potom si doma poradila s lídrom zo Spišskej Novej Vsi (3:2). Zaujímavé je, že "corgoňi" majú číselne druhú najlepšiu ofenzívu a zároveň aj druhú najhoršiu defenzívu súťaže. Z hľadiska produktivity sa v Nitre najviac darí Samuelovi Bučekovi, autorovi zatiaľ 25 kanadských bodov.



Humenčania pricestujú na západ posilnení skvelým obratom proti Novým Zámkom – v piatok s nimi na domácom ľade prehrávali o tri góly, no napokon otočili skóre na 5:4, takže český kouč Martin Štrba debutoval v novom tíme úspešne. Humenským hokejistom patrí priebežne posledná priečka tabuľky so ziskom 15 bodov, až 11 získali na domácom ľade, v Nitre by tak chceli vyvrátiť negatívnu bilanciu z vonkajších zápasov. Najproduktívnejšími hráčmi Humenného sú Lukáš Handlovský, Jakub Linet, Hannu Kuru a Vadim Pereskokov, všetci si pripísali po 12 kanadských bodov.



Prvý vzájomný zápas priniesol víťazstvo Nitry, ktorá v októbri triumfovala v Humennom výsledkom 4:2, domácim vtedy na triumf nestačila ani výrazná strelecká prevaha.