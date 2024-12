Príjemný dobrý deň z Banskej Bystrice, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 29. kola hokejovej Tipos extraligy, v ktorom hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica privítajú na domácom ľade hráčov HC Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Banskej Bystrici patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 53 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Országha zvíťazili na domácom ľade nad Nitrou 5:2 (góly HC Michalčin, Voyer, 2x Kukuča, Chicoine). Najproduktívnejším hráčom tímu je Matthew Wedman, ktorý má na svojom konte 28 kanadských bodov (15 gólov a 13 asistencií).



Slovanu Bratislava patrí v tabuľke Tipos extraligy piate miesto so ziskom 45 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Petra Oremusa zvíťazili v Nových Zámkom 7:4 (góly Slovana Ahnelöv, Pecararo, Hoelscher, Peterek, Acolatse, Puliš, Bakoš). Najproduktívnejším hráčom tímu je Liam Pecararo, ktorý má na svojom konte 31 kanadských bodov (10 gólov a 21 asistencií).



Zápas sa začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.