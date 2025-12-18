VIDEO: Okuliar si preniesol formu z reprezentácie. Famózna akcia lídra Farjestadu

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: Facebook / Skellefteå AIK Hockey)
Sportnet, TASR|18. dec 2025 o 19:38
ShareTweet0

Strelil desiaty gól v sezóne.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil vo štvrtkovom zápase švédskej ligy.

Dvadsaťpäťročný útočník sa skóroval už v 9. minúte stretnutia a poslal Skellefteu do priebežného vedenia 2:0 počas prvej tretiny na ľade tímu Timra.

VIDEO: Gól Okuliara

Po takmer mesiaci sa pripomenul aj Marián Studenič. Slovenský krídelník otvoril v 5. minúte prvej tretine skóre duelu medzi jeho Färjestadom a Örebrom.

Pridal aj asistenciu na druhý presný zásah svojho tímu.

VIDEO: Gól Studeniča

Do kanadského bodovania sa už počas prvej tretiny zapísal Peter Cehlárik. Asistoval na vyrovnávajúci gól Leksandu proti Malmö.

Tabuľka švédskej SHL

Švédsko

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar
VIDEO: Okuliar si preniesol formu z reprezentácie. Famózna akcia lídra Farjestadu
dnes 19:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»VIDEO: Okuliar si preniesol formu z reprezentácie. Famózna akcia lídra Farjestadu