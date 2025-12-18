VIDEO: Okuliar si preniesol formu z reprezentácie. Famózna akcia lídra Farjestadu

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil vo štvrtkovom zápase švédskej ligy.
Dvadsaťpäťročný útočník sa skóroval už v 9. minúte stretnutia a poslal Skellefteu do priebežného vedenia 2:0 počas prvej tretiny na ľade tímu Timra.
VIDEO: Gól Okuliara
Po takmer mesiaci sa pripomenul aj Marián Studenič. Slovenský krídelník otvoril v 5. minúte prvej tretine skóre duelu medzi jeho Färjestadom a Örebrom.
Pridal aj asistenciu na druhý presný zásah svojho tímu.
VIDEO: Gól Studeniča
Do kanadského bodovania sa už počas prvej tretiny zapísal Peter Cehlárik. Asistoval na vyrovnávajúci gól Leksandu proti Malmö.