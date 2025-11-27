Okuliarov gól na body nestačil. Skelletfea prehrala šláger s lídrom súťaže

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil vo štvrtkovom 23. kole švédskej ligy. Jeho Skelleftea však prehrala na domácom ľade s Frölundou 2:4.
Okuliar má po 23 zápasoch sezóny na konte 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií.
Strelil deviaty gól v sezóne.
