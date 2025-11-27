Okuliarov gól na body nestačil. Skelletfea prehrala šláger s lídrom súťaže

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: Facebook - Skellefteå AIK Hockey)
TASR|27. nov 2025 o 22:05
ShareTweet0

Strelil deviaty gól v sezóne.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil vo štvrtkovom 23. kole švédskej ligy. Jeho Skelleftea však prehrala na domácom ľade s Frölundou 2:4.

Okuliar má po 23 zápasoch sezóny na konte 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií.

Tabuľka švédskej SHL

Švédsko

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar
Okuliarov gól na body nestačil. Skelletfea prehrala šláger s lídrom súťaže
dnes 22:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»Okuliarov gól na body nestačil. Skelletfea prehrala šláger s lídrom súťaže