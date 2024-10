Koniec po šiestich zápasoch. Michalovce už nepočítajú so slovenským obrancom

MICHALOVCE. Slovenský hokejový obranca Jakub Cibák a HK Dukla Ingema Michalovce sa dohodli na ukončení spolupráce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťšesťročný Cibák prišiel do Michaloviec počas sezóny 2022/23. V prebiehajúcom extraligovom ročníku nastúpil do 6 zápasov, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania.

Do štatistík si pripísal 6 trestných minút a 4 mínusové body. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za materský klub HC Košice.